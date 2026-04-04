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06 abr 2026 Actualizado 02:52

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Internacional

Mando militar de Irán rechaza ultimátum de Trump de destruir infraestructura si no llegan a acuerdo

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

AFP

El mando militar de Irán rechazó el sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estrecho estratégico de Ormuz.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

“Se les abrirán las puertas del infierno”, añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo Trump en su red Truth Social.

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