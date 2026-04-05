06 abr 2026 Actualizado 01:27

Internacional

Estados Unidos rescató con vida a piloto de avión caza que fue derribado en Irán

El incidente se remonta al pasado viernes, cuando Irán derribó por primera vez un caza F-15.

Jet caza de Estados Unidos F15-E. Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el Ejército logró rescatar con vida al piloto estadounidense que permanecía desaparecido en territorio iraní, luego del derribo de un caza de guerra.

A través de su red Truth Social, el mandatario anunció: «¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación».

El incidente se remonta al viernes, cuando Irán derribó por primera vez un caza F-15 estadounidense desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero.

En ese hecho, uno de los dos tripulantes fue recuperado inicialmente, mientras que el segundo quedó desaparecido, lo que activó un operativo de búsqueda en zona hostil.

Lea más: Mando militar de Irán rechaza ultimátum de Trump de destruir infraestructura si no llegan a acuerdo

Según Trump, el militar fue hallado «sano y salvo», aunque reconoció que presenta heridas, sin precisar su gravedad. «Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo», afirmó.

El presidente insistió en que «¡jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!» y aseguró que la operación se desarrolló sin bajas ni heridos adicionales entre las fuerzas que participaron en el rescate.

De manera paralela, se conoció que otro avión militar estadounidense, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo del derribo del F-15. Su único tripulante también fue rescatado con vida.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha entregado detalles sobre cómo se ejecutó la operación de rescate en territorio iraní.

Lea también: Irán asegura haber frustrado rescate de piloto de EEUU, mientras Trump dice que fue salvado con vida

