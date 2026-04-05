Forma correcta de reciclar en casa para 2026: Consejos para hacerlo correctamente y beneficios

Con la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en las principales ciudades de Colombia, las autoridades ambientales han enfatizado que la separación correcta desde el hogar no es solo una recomendación, sino un compromiso civil que impacta la sostenibilidad del país.

Para este 2026, el Gobierno Nacional se ha fijado la meta de aprovechar el 30% de los residuos sólidos generados, una cifra ambiciosa considerando que la presión sobre rellenos sanitarios como Doña Juana en Bogotá sigue en niveles críticos.

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¿Cuál es el código de colores vigente en Colombia para reciclar?

Dando cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, que unificó el código de colores a nivel nacional para simplificar la tarea del ciudadano, se mantiene la obligatoriedad de separar los residuos en tres contenedores o bolsas específicas:

Bolsa blanca: Para residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, papel, cartón y metales. Nota técnica: Es vital que estos elementos no contengan restos de líquidos o grasa.

Para residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, papel, cartón y metales. Es vital que estos elementos no contengan restos de líquidos o grasa. Bolsa Verde: Destinada a residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida cruda y desechos agrícolas. Estos se utilizan para la creación de abonos orgánicos o biogás.

Destinada a residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida cruda y desechos agrícolas. Estos se utilizan para la creación de abonos orgánicos o biogás. Bolsa negra: Para residuos no aprovechables. Aquí se deposita el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados (como los de snacks).

¿Qué beneficios trae el cumplimiento de la separación en la fuente?

La aplicación de estas medidas, según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, genera un impacto directo en la economía circular de Colombia durante 2026. Entre los beneficios verificados se encuentran:

Protección de la salud pública: Al separar correctamente, se evita la proliferación de vectores y olores ofensivos en las zonas residenciales. Dignificación del reciclador de oficio: En Colombia existen más de 60.000 personas que se dedican al oficio del reciclaje. Entregar el material en la bolsa blanca evita que ellos deban romper bolsas negras y exponerse a materiales sanitarios peligrosos y químicos que puedan haber en los residuos. Ahorro de recursos naturales: Por cada tonelada de papel reciclado, se salvan aproximadamente 17 árboles y se ahorran 26.000 litros de agua, lo que significaría un tiempo de vida más elevado para los recursos naturales.

¿Existen sanciones por no reciclar correctamente en 2026?

Según la normativa nacional, se establece que el incumplimiento de la separación de los residuos siguiendo el código de colores vigente, acarrea una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Con la implementación del Salario Vital para el año 2026, fijado en $1.750.905, las sanciones económicas han experimentado un ajuste significativo.

Actualmente, la Multa General Tipo 2 por no separar los residuos sólidos en la fuente se sitúa en $466.900. Esta cifra, equivalente a 8 salarios mínimos diarios vigentes, busca desincentivar el manejo inadecuado de desechos tanto en hogares como en establecimientos comerciales y administraciones de conjuntos residenciales.

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¿Cómo asegurar que el reciclaje sea eficiente en el hogar?

La autoridad ambiental menciona que el error más común en 2026 sigue siendo la “contaminación cruzada”. Si un solo envase que contenga productos lácteos se derrama en una bolsa blanca llena de papel, todo el contenido queda invalidado para el proceso de transformación mediante el reciclaje.

Para una ejecución óptima, seguir los siguientes pasos:

Lavar y secar: Los envases de leche o jugos deben pasarse por agua rápidamente y dejarse secar antes de ir a la bolsa blanca.

Los envases de leche o jugos deben pasarse por agua rápidamente y dejarse secar antes de ir a la bolsa blanca. Compactar: Aplaste las botellas de plástico (PET) y desarmar las cajas de cartón para optimizar el espacio en el depósito del edificio.

Aplaste las botellas de plástico (PET) y desarmar las cajas de cartón para optimizar el espacio en el depósito del edificio. Aceites usados: No verterlos por el sifón. Almacenarlos en una botella plástica y llevarlos a puntos de recolección de Aceite Vegetal Usado (AVU) en centros comerciales o puntos limpios establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Hacia quiénes va dirigida la normativa de reciclaje?

Estas directrices son de obligatorio cumplimiento para todos los generadores de residuos: desde hogares y oficinas hasta grandes empresas. Las alcaldías, a través de sus Unidades Administrativas Especiales de Servicios Públicos (UAESP), invitan a la ciudadanía a verificar los horarios de recolección de “Material Aprovechable”, que suelen ser distintos a los del camión de basura convencional para evitar que los residuos terminen mezclados en el relleno sanitario.

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Planear con antelación la disposición de los desechos evita sanciones económicas severas y apoya la meta nacional de sostenibilidad para el cierre de 2026. Para consultas adicionales sobre el calendario de recolección de su localidad, puede visitar el portal del Ministerio de Ambiente: www.minambiente.gov.co.

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