Alerta por Semana Santa: piden a viajeros actualizar vacunas contra fiebre amarilla y sarampión

A pocos días del inicio de la temporada de Semana Santa, el Ministerio de Salud y Protección Social lanzó una alerta para los viajeros dentro y fuera del país, con el fin de prevenir enfermedades como la fiebre amarilla y el sarampión.

La recomendación principal está dirigida a quienes planean desplazarse a zonas de riesgo en Colombia, especialmente al departamento del Tolima, donde se exige la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, tiempo necesario para que sea efectiva.

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De acuerdo con la entidad, desde el inicio del brote en 2024 se han confirmado 179 casos de fiebre amarilla, con 79 fallecimientos. La mayoría de los contagios se han registrado en personas no vacunadas que viajaron desde otras regiones hacia zonas donde el virus circula activamente.

En paralelo, el Ministerio advirtió sobre el incremento de casos de sarampión en el continente, por lo que recomendó a quienes viajen a países como Estados Unidos, México o Canadá verificar su esquema de vacunación y aplicarse un refuerzo al menos 15 días antes del desplazamiento.

La entidad aseguró que hay disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional y que el proceso de inmunización se mantiene con normalidad.

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El llamado de las autoridades es claro: antes de viajar en Semana Santa, revisar el carné de vacunación, actualizar las dosis necesarias y acudir a los puntos habilitados para reducir riesgos durante esta temporada de alta movilidad.