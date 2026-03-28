Ministerio de Salud defiende cifras de mortalidad infantil y descarta manipulación de datos

El Ministerio de Salud y Protección Social respondió a los cuestionamientos sobre las cifras de mortalidad infantil expuestas por el presidente Gustavo Petro, y aseguró que los datos no están manipulados ni inflados.

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La entidad explicó que para medir el impacto de las políticas públicas se tomó el año 2022 como punto de referencia, lo que permite comparar los resultados de los años siguientes y evidenciar la reducción acumulada en las muertes de niños menores de cinco años.

Según el balance oficial, entre 2022 y 2025 la mortalidad en esta población se redujo en 6.768 casos. En detalle, en 2023 murieron 1.304 niños menos que en 2022; en 2024 la reducción fue de 2.359 casos; y en 2025 de 3.105.

El Ministerio enfatizó que estas cifras no representan una duplicación de datos, ya que cada registro corresponde a menores diferentes, y permiten mostrar de manera progresiva el impacto de las acciones implementadas.

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Entre las medidas destacadas están el fortalecimiento de los equipos básicos de salud, las estrategias de promoción y prevención, el seguimiento a la primera infancia y a mujeres gestantes, la vacunación, la atención en nutrición y los planes de choque en territorios priorizados.

La entidad también precisó que, aunque el DANE es el encargado de publicar las cifras oficiales, el análisis actual se basa en datos preliminares del Registro Único de Afiliados (RUAF), que permiten hacer seguimiento oportuno y orientar la toma de decisiones.