Estos son los alimentos ultraprocesados que son buenos y no afectan su salud: Según un estudio

Según un estudio publicado por la American Heart Association (AHA) hay una nueva clasificación sobre los alimentos ultraprocesados, en esta destacaron que aunque la mayoría son perjudiciales, algunos podrían considerarse moderadamente saludables, siempre que se consuman con mesura y vigilancia.

En el informe la AHA advierte que la mayoría de los ultraprocesados, que normalmente suelen ser ricos en grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio, constituyen un riesgo real para la salud cardiovascular. Sin embargo, existen algunas excepciones.

¿Cuáles son los ultraprocesados buenos y malos?

Aunque no hay un alimento ultraprocesado que sea 100% saludable, existen algunos que podrían ser mejores según este estudio:

Panes y tortillas integrales con alto contenido de fibra.

Yogures bajos en grasa y sin azúcar añadido.

Salsas de tomate naturales con bajo contenido de sal y sin azúcares añadidos.

Untables o cremas de frutos secos y legumbres (como mantequilla de maní 100% natural o hummus).

Cereales integrales sin azúcares añadidos.

Productos vegetales a base de soya o legumbres con bajo procesamiento.

Sopas o caldos envasados bajos en sodio y elaborados con ingredientes frescos.

Según el estudio, aunque estos alimentos entran en la categoría de ultraprocesados, por sus métodos de elaboración, pueden aportar fibra, proteínas, vitaminas y minerales útiles en una dieta saludable.

Por otro lado, aquellos alimentos dentro de esta categoría que conviene evitar o reducir al mínimo por su impacto negativo en la salud son:

Bebidas azucaradas (gaseosas, jugos industriales, energizantes).

Snacks salados y fritos (papas de paquete, nachos, palitos de maíz).

Dulces y golosinas (chocolates con alto azúcar, caramelos, galletas rellenas).

Comidas rápidas ultraprocesadas (hamburguesas congeladas, nuggets, pizzas listas).

Carnes procesadas (salchichas, jamón, embutidos, tocineta).

Productos de panadería industrial (pasteles, donas, bizcochos altos en azúcar y grasas trans ).

). Comidas instantáneas (ramen en vaso, sopas de sobre con alto sodio).

Postres y helados ultraprocesados con colorantes y aditivos.

Esto debido a que son alimentos ricos en azúcares, sodio, grasas saturadas y aditivos, y su consumo frecuente está vinculado a mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y depresión.

¿Cuáles son los principales riesgos del consumo de estos alimentos?

Infartos y accidentes cerebrovasculares

Diabetes tipo 2

Obesidad

Aumento de la mortalidad general

Recomendaciones para prevenir estos riesgos

Reduzca drásticamente los ultraprocesados más dañinos: alta cantidad de azúcares, grasas saturadas o sal. Incluya con precaución algunos productos ultraprocesados con mejor perfil nutricional, pero sin confiar en ellos como alternativa saludable. Priorice alimentos naturales como frutas, verduras, legumbres, granos integrales y proteínas magras. Evite productos con listas largas de componentes, nombres artificiales difíciles de pronunciar o un contenido excesivo de grasas, azúcares y sodio. Tenga en cuenta que los productos con azúcares añadidos y grasas saturadas o trans en los primeros lugares de la lista son menos saludables. Preparar sus comidas le da control sobre los ingredientes y la calidad nutricional, reduciendo la dependencia de productos industrializados.

