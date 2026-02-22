Si “Guaricho” hubiera muerto, la guerrilla le habría hecho un sepelio multitudinario: gobernación

Antioquia

La semana pasada, el grupo ilegal disidencias del frente 36 puso a circular información, la cual indicaba que alias “Guaricho”, tercero en la estructura armada, y alias “Lobo”, jefe en San Andrés de Cuerquia Norte de Antioquia, habían fallecido. De inmediato, diferentes fuentes manifestaron que era falso y que se trataba de una estrategia para despistar a la fuerza pública. Esta situación no ocurrió. Por el contrario, se intensificarán los operativos, y más con la orden del Ministro de Defensa Pedro Sánchez de que ese frente comandado por alias Primo Gay en Antioquia y bajo el liderazgo criminal de alias Calarcá.

Ante esta información, Caracol Radio consultó al secretario de seguridad de la gobernación de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, para conocer, desde su despacho, qué información tiene al respecto y si es cierto o no la muerte de los dos ilegales. Manifestó que hasta no ver los cuerpos no se puede creer , además, que esto se desvirtúa porque no ha habido sepelio estruendoso como sí ocurrió con alias “Guillermino”, quien era incluso de menor rango que “Guaricho”.

“Usted vio los entierros que celebraron en Anorí, con banda de guerra, con música, con globos, con una manifestación masiva de la comunidad. Entonces, Guaricho, que también es de ese pueblo, que tiene su familia en ese pueblo, ¿por qué lo van a dejar así? Esa es la pregunta. Si a Guillermino, que no era un bandido, digamos, tan de alto perfil, y le hacen un entierro de estos, pues Guaricho, que se considera por los organismos de inteligencia que es el tercero de la estructura narcotraficante, no creo que lo vayan a dejar así”, manifestó el general retirado Martínez.

Por ahora, las órdenes de captura y las acciones continúan hacia alias Guaricho y Lobo, quienes, según la inteligencia de diferentes sectores, tres de la fuerza pública, continúan delinquiendo.