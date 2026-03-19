En un 139% se incrementó el caudal del río Quindío por lluvias torrenciales en la parte alta: CRQ

Armenia

En un 139% se incrementó el caudal del río Quindío en las últimas horas debido a las fuertes lluvias que generó emergencias por desbordamiento e inundaciones, se mantiene el monitoreo al principal afluente.

Los organismos de socorro permanecen en alistamiento preventivo y monitoreo constante a los ríos y quebradas en especial en la zona cordillerana debido a las fuertes lluvias en la parte alta de la montaña

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ informó sobre un incremento inusual en las precipitaciones y en el nivel del río Quindío, registrado entre las 7:00 a. m. del 17 de marzo y las 7:00 a. m. del 18 de marzo.

De acuerdo con el director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, durante este periodo se presentaron lluvias significativas en la cuenca alta del río, alcanzando los 50 milímetros en el sector de La Playa (cocora) y hasta 66 milímetros en zonas más elevadas como Cocora.

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“El incremento en las lluvias ha generado un aumento en el nivel del río Quindío, así como presencia de turbiedad, lo que podría estar asociado a procesos de erosión en la parte alta de la cuenca”, explicó el director encargado.

Según el reporte técnico, el nivel máximo del río pasó de 0,49 metros a 1,11 metros, lo que representa un incremento cercano al 139%.

Ante esta situación, la CRQ activó el protocolo de gestión del riesgo y notificó a la Gobernación del Quindío, así como a los municipios de Salento, Armenia, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, teniendo en cuenta que las fuentes hídricas de esta cuenca tributan al río La Vieja.

Ante las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas 24 horas, el equipo de Gestión de Riesgo y Desastres de la Corporación Autónoma Regional del Quindío recorrió, desde el sector de Balboa hasta el sector de Cócora, algunos tramos del río Quindío para verificar el estado actual del mismo, debido a las altas precipitaciones registradas en la zona alta y media del cauce de agua.

Durante este monitoreo la Corporación ha identificado que hay un aumento considerable del caudal, sin embargo, se mantiene dentro de su cauce, sin presentar al momento condiciones de riesgo para las poblaciones aledañas, sin embargo, esta pudiese cambiar ante el aumento de las precipitaciones.

EPA garantizó el servicio de acueducto en Armenia, tras aumento de turbiedad en el río Quindío

Tras las fuertes lluvias registradas en la madrugada del 18 de marzo, que provocaron un aumento significativo en el caudal y los niveles de turbiedad del Río Quindío, Empresas Públicas de Armenia activó de manera inmediata su plan de contingencia para asegurar la prestación del servicio de acueducto en la ciudad entregando agua potable a todos los habitantes de la capital quindiana.

El incremento en la turbiedad del afluente generó una alerta en el equipo de la Subgerencia de Aguas, que inició un monitoreo constante de los parámetros de calidad del agua, con el fin de evaluar posibles afectaciones en el proceso de potabilización.

De manera oportuna, desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la entidad se implementaron acciones técnicas y operativas apoyadas en la infraestructura y tecnología disponible, permitiendo controlar la situación y mitigar el impacto generado por las condiciones climáticas.

Natalia Acosta, contratista de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. “Ante esta situación activamos todos los protocolos de forma articulada desde la captación hasta la Planta de Tratamiento, aumentando la concentración de coagulantes, vigilando en tiempo real todo el sistema y regulando los tanques de almacenamiento con el fin de evitar cualquier tipo de suspensión”

Gracias a la respuesta articulada del equipo humano y la capacidad instalada de la entidad, EPA logró garantizar la continuidad del servicio de acueducto, asegurando el suministro de agua potable a los usuarios sin interrupciones.