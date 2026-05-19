La Superintendencia de Industria y Comercio aclaró sanción interpuesta a Comfenalco, Quindío

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La Superintendencia de Industria y Comercio en respuesta a un fallo de tutela que interpuso Comfenalco, Quindío publicó un comunicado donde aclara que las resoluciones expedidas por sobrecostos en venta de medicamentos no están en firme y se debe cumplir el debido proceso.

Cabe recordar que el Juzgado de Circuito Laboral 010 de la ciudad de Bogotá ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en el término de 48 horas, eliminar la publicación que señala sanción a Comfenalco Quindío por violación al régimen de control de precios de medicamentos de hasta un 400%.

En el comunicado indican que “La superintendencia de industria y comercio aclara la comunicación inicialmente emitida en relación con las resoluciones del 2026. Dichos actos administrativos corresponden a decisiones de primera instancia proferidas por la dirección de investigaciones para el control y verificación de reglamentos técnicos y metodología legal dentro de actuaciones administrativas sancionatorias relacionadas con el régimen de control de precios de medicamentos”

Y agrega “Las decisiones fueron proferidas en el marco de investigaciones adelantadas frente a operaciones de comercialización de medicamentos en canales institucionales respecto de las cuales la entidad evidenció presuntos sobrecostos frente a los valores máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

En consecuencia, se precisa que las decisiones anteriormente mencionadas no se encuentran en firme, toda vez que frente a ellas fueron interpuestas oportunamente los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales actualmente se encuentran en trámite de resolución por parte de la entidad, aclara el documento.

Cabe recordar que el director de la caja de compensación, Comfenalco, Quindío José Fernando Montes explicó que una vez se dio el comunicado de la Superintendencia acudieron a interponer una acción de tutela en Bogotá en el que se solicitaba ampararse en el buen nombre y la presunción de inocencia.