Llamado a comités locales por lluvias en la región

Varias emergencias viales se han registrado en Norte de Santander por lluvias /Foto Archivo

Cúcuta

Desde la Unidad de Gestión de Riesgos del departamento de Norte de Santander se ha hecho un llamado a los alcaldes municipales para que activen los comités locales de atención a emergencias.

Las lluvias que han caído sobre el occidente y al sur de la región han generado las primeras alertas por pérdida de banca y riesgos en la movilidad.

William Vera, jefe de ese despacho dijo a Caracol Radio que “hemos pedido a los alcaldes y comités que activen sus componentes de reacción y atención ante cualquier eventualidad que pudieran presentarse por las intensas lluvias”.

Explicó el funcionario que “la Gobernación de Norte de Santander tiene listos los equipos de maquinaria amarilla y otras ayudas para responder ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse”.

Las primeras emergencias por lluvias en Norte de Santander se han presentado al sur de la región en los tramos Ragonvalia-sardinata- Chinácota y sobre los pueblos de occidente, en el municipio de Santiago.