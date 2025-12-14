Soulfire, el festival paisa de lujo que conquista el mundo, anuncia edición 2026 en Río de Janeiro

Rio de Janeiro

Lo que comenzó como una idea de jóvenes emprendedores paisas hoy es un proyecto global. Soulfire, el festival de experiencias de lujo que combina música electrónica, turismo premium y bienestar, anunció que realizará una nueva edición en Río de Janeiro en 2026, consolidando su expansión internacional tras exitosas paradas en Australia, Tailandia, Bali y Mykonos.

El proyecto fue creado por los colombianos Sebastián Guarín y Jason Sánchez, ambos formados en la Universidad EAFIT, y se ha convertido en un caso de éxito de emprendimiento cultural nacido en Medellín, capaz de atraer a un público internacional de alto perfil conformado por empresarios, ejecutivos e influencers de distintos países.

De Medellín al circuito global de lujo

Sebastián Guarín, mercadólogo con experiencia internacional en Australia, es reconocido en Medellín por la producción de eventos de alta gama con artistas como Carl Cox y Loco Dice, además de su trayectoria como DJ desde 2019. Jason Sánchez, administrador de negocios con estudios en marketing, cuenta con más de 15 años en la escena electrónica, con experiencias profesionales en Australia, Estados Unidos y Asia.

Ambos son socios de Viuz, discoteca que se ha consolidado como un punto clave de la electrónica en la capital antioqueña, impulsando el talento local y conectándolo con artistas internacionales, rol que ha sido fundamental en la proyección del proyecto.

Un crecimiento construido desde la comunidad

La historia de Soulfire inició en 2022 con una edición íntima en Sídney para apenas 40 personas, en su mayoría colombianos residentes en Australia. Desde entonces, el proyecto creció de forma sostenida gracias a una estrategia enfocada en crear comunidad y ofrecer experiencias diferenciadas, más allá del formato tradicional de festival.

“Soulfire nace de la pasión por crear experiencias que trascienden lo convencional. Como colombianos, llevamos en nuestra esencia la calidez, el ritmo y la capacidad de conectar personas”, señalan sus fundadores, al destacar que el proyecto demuestra que el talento colombiano puede competir en los mercados más exigentes del mundo.

Reconocimiento institucional y modelo innovador

El modelo de Soulfire fue reconocido oficialmente como proyecto cultural y de emprendimiento creativo tras resultar ganador de la convocatoria Co-Crea, impulsada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y Comfama.

Su propuesta se distingue por integrar música electrónica de primer nivel, turismo exclusivo, gastronomía y bienestar, con una atención personalizada dirigida a un público de alto poder adquisitivo que busca experiencias transformadoras y comunidades exclusivas.

Río de Janeiro 2026: música, espiritualidad y experiencias únicas

La edición de Soulfire Río de Janeiro 2026 marcará un nuevo hito en la evolución del proyecto. La programación contempla experiencias en locaciones emblemáticas de la ciudad, incluyendo un evento en el Cristo Redentor, encuentros musicales en el Pan de Azúcar, experiencias náuticas en la Bahía de Guanabara, un evento aeroterrestre en helipuerto privado y una agenda integral de bienestar con yoga, meditación e ice baths.

Más allá de un festival, Soulfire se consolida como una plataforma para proyectar el talento colombiano en escenarios globales, demostrando que desde Medellín es posible crear conceptos de lujo que compiten y se destacan en el mercado internacional de experiencias premium.