Operación del Ejército en Chocó deja un muerto y un integrante del Clan del Golfo sometido

En desarrollo de operaciones militares en el departamento del Chocó, tropas del Batallón de Infantería N.º 46 Voltígeros, adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Los hechos se registraron en la vereda Cuti, en zona rural del municipio de Unguía, donde, según información oficial, se reportó un integrante muerto en desarrollo de operaciones militares y otro más que se sometió a la justicia.

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Durante la operación, las tropas lograron además la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones, entre ellos un fusil, municiones y manuales utilizados por esta estructura criminal.

De igual forma, fue ubicada y neutralizada una central de comunicaciones del grupo armado ilegal, lo que representa una afectación directa a sus capacidades logísticas y de coordinación en la zona.

Con este resultado, el Ejército asegura que se debilitan las capacidades delictivas de esta subestructura del Clan del Golfo, que delinque en esta región del país.