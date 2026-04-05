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06 abr 2026 Actualizado 01:16

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Ciudadanos interfieren operativo de tránsito en El Rodadero y retiran motos inmovilizadas

Los vehículos se encontraban en zonas prohibidas y ya habían sido subidos a grúas cuando un grupo de personas los descendió de manera irregular.

Ciudadanos interfieren operativo de tránsito en El Rodadero y retiran motos inmovilizadas/ Cortesia.

Ciudadanos interfieren operativo de tránsito en El Rodadero y retiran motos inmovilizadas/ Cortesia.

Ciudadanos interfieren operativo de tránsito en El Rodadero y retiran motos inmovilizadas/ Cortesia.

Santa Marta

A través de redes sociales quedó en evidencia un hecho de alteración del orden público en el sector turístico de El Rodadero, durante operativos de control realizados la noche del sábado, luego de que varios ciudadanos intervinieran un procedimiento de inmovilización de motocicletas mal estacionadas.

Según el informe entregado por la alcaldía a través de un comunicado, los vehículos se encontraban en zonas prohibidas y ya habían sido subidos a grúas cuando un grupo de personas los descendió de manera irregular, en presencia de funcionarios de movilidad y la Policía, generando actos de irrespeto a la autoridad.

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Pese a lo ocurrido, las autoridades confirmaron que los comparendos siguen vigentes e hicieron un llamado a respetar las normas de tránsito. Anunciaron además que continuarán los operativos y acciones pedagógicas para garantizar el orden y la seguridad vial en Santa Marta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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