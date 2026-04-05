Banco de la República abrió convocatoria de empleo para recién graduados: requisitos y cómo aplicar

Imagen de referencia, foto Gettyimages, Canva y logo del Banco de la República.

El Banco de la República de Colombia abrió una nueva convocatoria de empleo enfocada en personas que hayan culminado sus estudios universitarios recientemente y no cuenten con algún tipo de experiencia laboral.

Esta iniciativa hace parte del programa ‘El primer capítulo de su vida profesional’ de la institución bancaria, el cual está orientado específicamente a egresados de las siguientes carreras:

Economía

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Estadística

Ciencias de Datos

Si bien esta oferta laboral abrió su proceso de postulación el pasado 24 de marzo, los interesados podrán aplicar hasta el próximo 9 de abril, por medio de este link oficial:

Le puede interesar: ¿Quiénes se pueden pensionar con 1.250 semanas en 2026? Colpensiones explica cambios y requisitos

¿Quién puede participar en la convocatoria de empleo del Banco de la República ‘El primer capítulo de su vida profesional’?

Si bien esta convocatoria no exige a ninguno de los participantes ningún tipo de experiencia laboral (si la tiene en el momento de la postulación, debe ser inferior a un año), la entidad señala estas dos condiciones para poder aplicar a este proceso; son las siguientes:

Estudiantes de pregrado que tengan requisitos cumplidos para el grado en una de estas carreras .

. Profesionales que se graduaron de una de estas carreras hace menos de dos años y tienen menos de un año de experiencia laboral formal. Dicha experiencia laboral puede ser en cualquier área de trabajo.

El Banco de la República mencionó que todos los seleccionados tendrán un contrato de trabajo a término fijo por seis meses, pero con la posibilidad de renovación hasta por un máximo de dos años.

Es importante señalar que la modalidad de trabajo dependerá de la ciudad y/o área donde se requiera la labor; esta información vendrá anexada a cada vacante publicada.

También le puede interesar: Visitar los 7 templos en Semana Santa 2026: qué día son, recorrido en Bogotá y recomendaciones

¿Cuáles son los requisitos para poder participar en la convocatoria de empleo del Banco de la República ‘El primer capítulo de su vida profesional’?

Todos los interesados en aplicar a esta convocatoria deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Debe haber estudiado una carrera profesional en economía, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, estadística o ciencias de datos y estar en una de estas situaciones:

El aplicante ya debe haber realizado su práctica profesional y cuenta con el aval académico para graduarse, pero aún no lo ha hecho.

académico para graduarse, pero aún no lo ha hecho. Al momento de la postulación debe tener menos de dos años de haberse graduado del pregrado .

. Tener un título de pregrado y estar estudiando un posgrado.

Tener título de posgrado.

No contar con experiencia laboral, y en caso de que la tenga, esta no debe ser inferior a un año al momento de la postulación. No debe tener vínculos familiares con empleados del banco dentro de los siguientes grados de parentesco:

Cónyuge o compañero(a) permanente.

Primer grado de consanguinidad : padre, madre o hijo(a).

: padre, madre o hijo(a). Segundo grado de consanguinidad : abuelo(a), nieto(a) o hermano(a).

: abuelo(a), nieto(a) o hermano(a). Tercer grado de consanguinidad : tío(a), sobrino(a), bisabuelo(a) o bisnieto(a).

: tío(a), sobrino(a), bisabuelo(a) o bisnieto(a). Cuarto grado de consanguinidad: primo(a), hermano(a), tío(a), abuelo(a), sobrino(a) o nieto(a).

primo(a), hermano(a), tío(a), abuelo(a), sobrino(a) o nieto(a). Primer grado civil : padre o madre adoptante o hijo(a) adoptivo(a).

: padre o madre adoptante o hijo(a) adoptivo(a). Primer grado de afinidad: suegro(a), yerno, nuera o hijo(a) del cónyuge o compañero(a) permanente.

suegro(a), yerno, nuera o hijo(a) del cónyuge o compañero(a) permanente. Segundo grado de afinidad: cuñado(a), abuelo(a) o nieto(a) del cónyuge o compañero(a) permanente, cónyuge o compañero(a) permanente de los(as) nietos(as).

La institución financiera aclara que esta convocatoria no admite algún tipo de excepción; añadido a esto, mencionaron que no serán admitidas las postulaciones de programas académicos diferentes o afines a los indicados anteriormente.

Puede leer: Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: