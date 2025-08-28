Alerta por uso incorrecto de productos químicos: más de 4 mil emergencias en primer semestre de 2025( Foto archivo Caracol Radio )

El Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, atendió durante el primer semestre del 2025, 4.852 solicitudes de información en situaciones de emergencia, de las cuales el 83 %, fueron por intoxicaciones con productos químicos.

Se reportó que el 50,3 % de las intoxicaciones fueron causadas por intentos de suicidio, seguido por casos de descuido y emergencias ocupacionales, así como los incidentes por mal uso y abuso.

“El 61.6% de las víctimas fueron mujeres y el 38.4% fueron hombres. Adicionalmente, el 80.5% de las víctimas se encuentran en edad productiva”, indicó Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad.

De acuerdo al informe, se evidenció que un total de 5.384 productos estuvieron involucrados en estas emergencias; entre ellos, se están los medicamentos humanos, seguidos por los plaguicidas, los productos de limpieza y desinfección, drogas de abuso, y otros productos desconocidos.

“Otro factor de especial relevancia es que en los eventos por descuidos el 54.6% de los afectados está en edad preescolar lo que evidencia una alta vulnerabilidad en esta población y la necesidad de fortalecer las medidas de supervisión, prevención y entornos seguros”, dijo la presidenta del Consejo.

Entre tanto, los departamentos en los que se registran el mayor numero de intoxicaciones, son Valle del Cauca, seguido por Antioquia, Santander, Bogotá, Córdoba y Atlántico.