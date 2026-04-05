Alcaldía de Bucaramanga atiende emergencia en viviendas del barrio Kennedy

Bucaramanga

Tras las alertas emitidas por la comunidad en el barrio Kennedy en donde sus viviendas han resultado afectadas, la alcaldía de Bucaramanga anunció presencia de la oficina de gestión del riesgo para atender la emergencia.

Lea también: Tragedia en San Vicente de Chucurí: mujer murió por inmersión tras salvar a su hija en un río

Didier Rodríguez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Bucaramanga, indicó que “hemos realizado la caracterización de las familias que han resultado afectadas en sus viviendas en su estructura donde hemos caracterizado cerca de 45 núcleos familiares, más de 133 personas. La oficina de gestión de riesgo está monitoreando día a día la evolución de las afectaciones presentadas con el propósito de monitorear, pero también de generar las medidas de prevención que corresponden para salvaguardar la integridad y la vida de estas personas”.

De acuerdo a lo indicado por Rodríguez, se identificaron las condiciones que requieren revisión constante para evitar una emergencia mayor en estas viviendas afectadas.

Lea también: Alerta en Landázuri porque solo quedan cuatro bóvedas disponibles en el cementerio

“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad, a los principios de autoprotección y autocuidado. Lo más importante es la integridad y la vida de las familias que habitan y moran allí en el barrio Kennedy”, agregó Rodríguez.

Escuche Caracol Radio en vivo: