“Un carro fantasma le quitó la vida”: familia de deportista fallecida exige justicia

Matyury Esperanza Martínez acababa de cumplir uno de sus mayores sueños: tener apartamento propio junto a su esposo y su hija de ocho años. Hoy, su familia la despide mientras pide respuestas por el conductor que huyó tras atropellarla en la autopista entre Floridablanca y Piedecuesta.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado viernes 22 de mayo. Matyury Martínez fue atropellada en su moto por un vehículo que, al parecer, transitaba a alta velocidad cerca del sector de Papi Quiero Piña y la entrada a Fuerte Sur. Tras el choque, el conductor escapó del lugar.

Su hermano, Fredy Andrés Martínez, la recordó como una mujer disciplinada, deportista y entregada a su familia. Durante varios años representó a Colombia en competencias de gimnasia aeróbica en Las Vegas, Estados Unidos.

“Uno ve estas cosas en televisión y nunca piensa la magnitud tan grande que tiene este tema de los conductores fantasma. Desafortunadamente nos tocó a nosotros”, expresó.

Según contó su familia, además de su trayectoria deportiva, Matyury Martínez había decidido dedicarse por completo a su hogar y a la crianza de su hija.

“Ella dejó su deporte para dedicarse a su hija y encontró otra pasión en ser madre. Tenía muchos sueños y metas por delante”, recordó su hermano.

La familia aseguró que en las últimas semanas la joven estaba organizando el apartamento que había logrado conseguir junto a su esposo. “Hace poco estuvimos compartiendo con ellos y estaba muy feliz porque estaba cumpliendo sus sueños. Todo esto ha sido muy duro para nosotros”, agregó.

Sus familiares insistieron en que el caso no quede impune y pidieron a las autoridades avanzar en la búsqueda del conductor responsable del accidente. Pues, hasta el momento no han recibido respuesta.

Hay que recordar que en ese tramo de la autopista ya se han registrado otros accidentes fatales relacionados con conductores que huyen después de atropellar a las víctimas.