“No es necesario cancelar reservas por inundaciones en Melgar”: secr. de Gestión del Riesgo Tolima
Desde las autoridades hay positivismo frente a la llegada de la temporada alta para el turismo; sin embargo, se necesitan ayudas para las zonas más vulnerables,
“No es necesario cancelar reservas por inundaciones en Melgar”: secr. de Gestión del Riesgo Tolima
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