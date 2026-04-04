Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 abr 2026 Actualizado 02:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Alerta en Landázuri porque solo quedan cuatro bóvedas disponibles en el cementerio

El párroco del municipio advierte que por inconvenientes no se pueden construir nuevas bóvedas.

Alerta en Landázuri porque solo quedan cuatro bóvedas disponibles en el cementerio. Foto: Suministrada.

Alerta en Landázuri porque solo quedan cuatro bóvedas disponibles en el cementerio. Foto: Suministrada.

Alerta en Landázuri porque solo quedan cuatro bóvedas disponibles en el cementerio. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

En el municipio de Landázuri el párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el padre Bayron Alexander Martínez, encendió las alarmas al asegurar que el cementerio local estaría a punto de quedarse sin bóvedas.

En medio de una celebración eucarística, el párroco Martínez indicó que “solamente quedan cuatro bóvedas disponibles, para un pueblo como este son muy poquitas, yo tengo la disponibilidad de construir pero hay muchos inconvenientes”.

Precisamente esos inconvenientes estarían relacionados con intervenciones de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP pues siguen allí en operaciones.

Agregó el padre que se espera que este mes haya respuesta de las entidades para definir si se pueden retomar las obras, sino se podría enfrentar una crisis en la disposición de los fallecidos.

Por ahora, el cementerio continúa funcionando con normalidad, desde la alcaldía municipal no se han pronunciado al respecto.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir