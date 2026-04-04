Alerta en Landázuri porque solo quedan cuatro bóvedas disponibles en el cementerio

Bucaramanga

En el municipio de Landázuri el párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el padre Bayron Alexander Martínez, encendió las alarmas al asegurar que el cementerio local estaría a punto de quedarse sin bóvedas.

En medio de una celebración eucarística, el párroco Martínez indicó que “solamente quedan cuatro bóvedas disponibles, para un pueblo como este son muy poquitas, yo tengo la disponibilidad de construir pero hay muchos inconvenientes”.

Precisamente esos inconvenientes estarían relacionados con intervenciones de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP pues siguen allí en operaciones.

Agregó el padre que se espera que este mes haya respuesta de las entidades para definir si se pueden retomar las obras, sino se podría enfrentar una crisis en la disposición de los fallecidos.

Por ahora, el cementerio continúa funcionando con normalidad, desde la alcaldía municipal no se han pronunciado al respecto.