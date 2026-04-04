Tragedia en San Vicente de Chucurí: mujer murió por inmersión tras salvar a su hija en un río

Puesto de Mando Unificado mantiene alerta máxima por los altos niveles de tres ríos en Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Bucaramanga

Lo que parecía ser un paseo de río normal en familia terminó convirtiéndose en tragedia luego de que una mujer de 33 años falleciera por inmersión tras lanzarse al agua para rescatar a su hija, de ocho años, que se había caído al afluente.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Vicente de Chucurí en el río Cascajales y según reportó Iván Arguello, director de gestión del riesgo municipal, la menor cayó en una profundidad cercana a los 6 metros.

“La menor de edad sufrió una caída hacia la parte profunda, más o menos 6 metros de profundidad tiene el pozo en el que ellos estaban, pues la señora al ver la situación y la comunidad se lanzaron a rescatarla, rescataron la niña, pero pues la señora lastimosamente fallece por inmersión”, señaló Arguello.

La mujer fue identificada como Yesica Rodríguez Vásquez oriunda del municipio de Barrancabermeja y la menor, según las autoridades, no presentó ninguna lesión tras su caída.