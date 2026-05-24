Registraduría hará revisión nacional del Plan Democracia para garantizar elecciones

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció desde Bucaramanga que el próximo martes 26 de mayo se realizará una reunión nacional del llamado Plan Democracia para revisar las medidas de seguridad de cara a las elecciones presidenciales.

Según explicó, en el encuentro participarán la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la cúpula militar con el fin de verificar las condiciones de seguridad en puestos y mesas de votación, así como el traslado del material electoral a diferentes regiones del país.

“La fuerza pública y el Ministerio de Defensa han señalado que garantizan el traslado del material electoral al sur del país y a todos los rincones del territorio nacional”, afirmó Penagos.

El registrador indicó además que durante la reunión se revisarán posibles incidentes que puedan afectar la jornada electoral, no solo relacionados con hechos de violencia, sino también con emergencias naturales u otras situaciones que puedan presentarse en municipios del país.

Penagos explicó que, en caso de registrarse alguna novedad durante la semana, la Registraduría convocará a las comisiones municipales o departamentales de garantías y seguimiento electoral para evaluar las medidas correspondientes.

Las declaraciones se conocen en medio de las preocupaciones por recientes hechos de violencia registrados en corredores estratégicos como la vía Panamericana, clave para el transporte de material electoral hacia el suroccidente colombiano.