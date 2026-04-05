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06 abr 2026 Actualizado 00:55

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Barranquilla

$20 millones de recompensa por información de quienes hirieron a menor de tres años en Barranquilla

La menor resultó herida tras un ataque sicarial. Permanece en un centro asistencial.

Referencia Arma de fuego- Getty Images

Referencia Arma de fuego- Getty Images

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Efraín

Barranquilla

La Policía y la Alcaldía de Barranquilla dieron a conocer que se está ofreciendo una recompensa de hasta $20 millones para quienes brinden información de los responsables de herir a una menor de 3 años en un ataque sicarial en el barrio La Sierrita.

“Es de resaltar que la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ofrece hasta 20 millones de pesos por información que conduzcan al esclarecimiento de los móviles del hecho y la captura de los responsables”, indicó el coronel Álvaro Fernández Alarcón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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¿Quién era la persona asesinada?

En el hecho, que se registró este viernes, un hombre conocido con el alias de “El Melón” fue asesinado momentos en que se escondía en una vivienda huyendo de los sicarios. La Policía advirtió que en esta zona tiene injerencia ‘Los Costeños’.

Alias “Melón” fue identificado como Jorge Nicolás Monterrosa Almanza, de 31 años, y presentaba 10 anotaciones judiciales, entre ellos, violencia intrafamiliar, hurto calificado, fuga de presos, entre otros.

Lea también: Murió mujer que fue baleada al interior de su vivienda en Galapa, Atlántico

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