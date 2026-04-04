Menor de tres años resultó herida tras un ataque sicarial en Barranquilla: una persona fue asesinada

Como Jorge Nicolás Monterrosa Almanza, de 31 años, conocido como “El Melón”, fue el identificado el hombre asesinado en el barrio La Sierrita en la tarde de este viernes. En el hecho una menor de tres años resultó herida.

La Policía dio a conocer que la menor permanece en la Clínica San Ignacio recibiendo atención médica.

En el reporte policial, se indica que el hombre fue asesinado cuando ingresaba a una vivienda huyendo de dos sujetos a moto que lo venían persiguiendo en las calles de este barrio.

Sobre “El Melón”, se conoció que registra 10 anotaciones judiciales, entre ellos, violencia intrafamiliar, hurto calificado, fuga de presos, entre otros.