Más de 250 emprendedores acceden a créditos para fortalecer sus negocios

Un total de 250 emprendedores de Barranquilla recibieron créditos para impulsar el crecimiento de sus negocios, en una nueva entrega del programa Credichévere. Con esta jornada, el número de beneficiarios supera los 8.400 desde la puesta en marcha de la estrategia, que busca facilitar el acceso a financiación formal para pequeños comerciantes y trabajadores independientes.

Según la información entregada durante el evento, en esta oportunidad fueron desembolsados 669 millones de pesos entre los beneficiarios, recursos que podrán ser destinados al fortalecimiento de actividades comerciales, compra de insumos, ampliación de inventarios y otras necesidades relacionadas con sus emprendimientos.}

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Durante la entrega, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, insistió en la importancia de que los comerciantes opten por mecanismos de financiación formal y eviten recurrir a préstamos informales, conocidos como “gota a gota” o “pagadiario”, debido a las altas tasas de interés que suelen manejar.

Familias favorecidas

El programa también contempla acompañamiento contable y financiero para los emprendedores. De acuerdo con la Administración distrital, los beneficiarios reciben asesoría sobre manejo adecuado de recursos, planificación financiera y cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Entre los favorecidos se encuentra Rosalina Correa, residente de la localidad Metropolitana, quien aseguró que esta es la segunda vez que accede a un crédito del programa. La emprendedora destacó que los recursos recibidos le han permitido seguir fortaleciendo su actividad económica.

Otro de los beneficiarios fue Melquides Gutiérrez, comerciante del sector de alimentos, quien señaló que el crédito representa una oportunidad para seguir impulsando su negocio y mejorar sus condiciones de trabajo.

Desde el inicio de Credichévere se han entregado 8.441 créditos en Barranquilla. Según cifras oficiales, cerca del 75 % de los beneficiarios ha cumplido con sus pagos, lo que ha permitido que algunos vuelvan a acceder a financiación para continuar fortaleciendo sus emprendimientos y generando ingresos para sus familias.