Autoridades investigan un caso de sicariato en Paipa y anuncian recompensa de hasta 10 millones

Consejo de seguridad extraordinario definió refuerzo de la fuerza pública y seguimiento a las investigaciones.

Paipa

Las autoridades de Paipa realizaron un consejo de seguridad extraordinario tras el homicidio de un hombre registrado en la tarde-noche del viernes en el barrio San Miguel.

De acuerdo con el alcalde de Paipa, Germán Camacho, el hecho ocurrió hacia las 6:27 p. m. y correspondería, de manera preliminar, a un presunto caso de sicariato. La víctima es un hombre que al momento de la reunión de seguridad aún se encontraba en proceso de identificación por parte de las autoridades.

“El caso se está investigando y ya avanzamos en el proceso para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo”, señaló el mandatario municipal tras finalizar la reunión con las autoridades.

Según explicó Camacho, una de las hipótesis que manejan los organismos de investigación es que el crimen podría estar relacionado con disputas entre redes de microtráfico que operan en el municipio.

“Presuntamente sería un tema de ajuste de cuentas o una situación entre redes de microtráfico en nuestro municipio. Es una situación que ya veníamos trabajando, porque el año pasado logramos desmantelar una de estas redes”, indicó.

Durante el consejo de seguridad participaron la Policía Nacional, el Ejército, el CTI, la SIJÍN, la Fiscalía y delegados de la Secretaría de Gobierno de Boyacá, con el fin de coordinar acciones para fortalecer la seguridad en la ciudad.

El alcalde también anunció que se solicitó el aumento del pie de fuerza y la aceleración de las investigaciones para esclarecer el homicidio y avanzar en la desarticulación de las estructuras de microtráfico.

Además, la administración municipal ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a las personas que entreguen información eficaz que permita identificar y capturar a los responsables del crimen y contribuir a desmantelar estas redes ilegales.