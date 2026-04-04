María José Marín logra hazaña para el golf Colombiano, gana el Augusta National Women’s Amateur

La colombiana María José Marín finalizó en primera posición en el Augusta National Women’s Amateur, después de firmar una tarjeta de 68 golpes en el recorrido del Augusta National, sede del Masters masculino la próxima semana y 202 entre las tres rondas.

Es la primera jugadora procedente de Sudamérica que se impone en este torneo desde su creación en 2019 y, además, su tarjeta final de 14 bajo par es la mejor de entre todas las ganadoras hasta la fecha, superando el registro de la española Carla Bernat en 2025 (12 bajo par).

Le puede interesar: Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo

La colombiana llegaba a la ronda definitiva de este sábado en segunda posición (65 golpes el primer día y 69 el segundo), empatada a 134 golpes con la sueca Meja Örtengren (67 en cada una de las dos primeras jornadas de juego) y a solo un golpe de la estadounidense Asterisk Talley (133).

Marín completó una jornada final muy regular, sin dejarse impresionar por la historia del Augusta National, con seis ‘birdies’ y solo dos ‘bogies’. También le ayudó el gravísimo fallo de Talley en el hoyo 12 cuando iban empatadas en el primer puesto: la estadounidense firmó un cuádruple ‘bogey’ (7 golpes, cuando el par era 3), lanzando la bola al agua en dos ocasiones.

Talley firmó una segunda mitad del recorrido con varios hoyos con errores, mientras que Marín supo mantener la cabeza fría y no dejarse remontar por las otras competidoras, como la sueca Meja Örtengren o la española Andrea Revuelta.

Le puede interesar: ¿Liquidada LaLiga? Así quedó la tabla de posiciones tras derrota del Real Madrid contra Mallorca

En el Augusta National Women’s Amateur participaron 72 de las mejores amateurs del mundo, con 48 de las 50 primeras del ránking mundial de no profesionales.

Las dos primeras rondas (jueves y viernes) se disputaron en el recorrido del Champions Retreat Golf Club. Las 30 mejores jugadoras -y empatadas en esa posición- tras esos 36 hoyos avanzaron a la ronda final, este sábado en el Augusta National, sede del Masters masculino la semana que viene.

Esa treintena de golfistas disputaron asimismo una ronda de prácticas en el propio Augusta National el día anterior al inicio de la ronda final. EFE