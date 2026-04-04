Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 04: Joshua Kimmich of FC Bayern Muenchen celebrates the winning goal during the Bundesliga match between SC Freiburg and FC Bayern München at Europa-Park Stadion on April 04, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images) / A. Scheuber

Los bávaros reaccionaron en los minutos finales con protagonismo juvenil y se llevaron un triunfo clave

El Bayern Múnich firmó una de las remontadas más vibrantes de la temporada tras imponerse 2-3 al Friburgo en condición de visitante, en un duelo que parecía sentenciado a favor del conjunto local.

El partido cambió radicalmente en el segundo tiempo, cuando Johan Manzambi abrió el marcador al minuto 46′, aprovechando un Bayern aún frío tras el descanso. Con el paso de los minutos, el Friburgo ganó confianza y logró ampliar la ventaja al 71’ por medio de Lucas Höler, dejando la sensación de que el líder podía sufrir una dura caída.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Vincent Kompany no bajó los brazos y encontró en sus jóvenes talentos la clave para la reacción. Tom Bischof se convirtió en el protagonista de la noche al descontar al minuto 81′ con un potente remate desde fuera del área que devolvió la esperanza. Ya en tiempo de adición, al 90+2, el mismo Bischof repitió la fórmula con otro disparo lejano para firmar el 2-2, desatando la euforia y cambiando por completo la dinámica del encuentro.

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Impulsado por el empate, el Bayern fue con todo en busca de la victoria y la consiguió en los últimos instantes. Una gran jugada colectiva terminó en los pies de Lennart Karl, quien definió para el 2-3 definitivo.

Luis Díaz, que disputó todo el compromiso, fue fundamental en la generación de ataque, aportando desequilibrio constante por las bandas. Con este triunfo, el Bayern reafirma su liderato y demuestra que incluso en la adversidad tiene argumentos para imponerse.

Reviva el EN VIVO del minuto a minuto del partido: