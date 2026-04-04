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06 abr 2026 Actualizado 03:24

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FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 04: Joshua Kimmich of FC Bayern Muenchen celebrates the winning goal during the Bundesliga match between SC Freiburg and FC Bayern München at Europa-Park Stadion on April 04, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images)

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 04: Joshua Kimmich of FC Bayern Muenchen celebrates the winning goal during the Bundesliga match between SC Freiburg and FC Bayern München at Europa-Park Stadion on April 04, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images) / A. Scheuber

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 04: Joshua Kimmich of FC Bayern Muenchen celebrates the winning goal during the Bundesliga match between SC Freiburg and FC Bayern München at Europa-Park Stadion on April 04, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images)

Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo

Los bávaros reaccionaron en los minutos finales con protagonismo juvenil y se llevaron un triunfo clave

El Bayern Múnich firmó una de las remontadas más vibrantes de la temporada tras imponerse 2-3 al Friburgo en condición de visitante, en un duelo que parecía sentenciado a favor del conjunto local.

El partido cambió radicalmente en el segundo tiempo, cuando Johan Manzambi abrió el marcador al minuto 46′, aprovechando un Bayern aún frío tras el descanso. Con el paso de los minutos, el Friburgo ganó confianza y logró ampliar la ventaja al 71’ por medio de Lucas Höler, dejando la sensación de que el líder podía sufrir una dura caída.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Vincent Kompany no bajó los brazos y encontró en sus jóvenes talentos la clave para la reacción. Tom Bischof se convirtió en el protagonista de la noche al descontar al minuto 81′ con un potente remate desde fuera del área que devolvió la esperanza. Ya en tiempo de adición, al 90+2, el mismo Bischof repitió la fórmula con otro disparo lejano para firmar el 2-2, desatando la euforia y cambiando por completo la dinámica del encuentro.

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Impulsado por el empate, el Bayern fue con todo en busca de la victoria y la consiguió en los últimos instantes. Una gran jugada colectiva terminó en los pies de Lennart Karl, quien definió para el 2-3 definitivo.

Luis Díaz, que disputó todo el compromiso, fue fundamental en la generación de ataque, aportando desequilibrio constante por las bandas. Con este triunfo, el Bayern reafirma su liderato y demuestra que incluso en la adversidad tiene argumentos para imponerse.

Reviva el EN VIVO del minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes

Finaliza el partido

Friburgo 2-3 Bayern Munich

90+8

GOOOOOOOL DE BAYERN

Lennart Karl le da el gol de la remontada y de la victoria.

90+3'

GOOOOOOOOL DEL BAYERN

Nuevamente Tom Bischof el mismo gol desde fuera del área.

90'

Tiempo adicional

Se sumarán ocho minutos

86'

Sigue atacando y busca el empate

Oportunidades para el Bayern

83'

GOOOOOOL DEL BAYERN

Tom Bischof REMATA FUERA DEL ÁREA Y ANOTA UN GOLAZO

81'

Gran disparo de Luis Díaz

Atajadón del portero al angulo

78'

Intenta más el Bayern

Se desespera el equipo visitante

74'

No logra juntor pases

El Bayern se ve desconcentrado

71'

GOOOOOOL del Friburgo

Lucas Holer anota  el segundo del Friburgo tras un error de Neuer.

67'

Encerrado el local

Bayern propone presión alta

64'

Falta en ataque

Michael Olise pizoton sobre Manzambi

61'

Intenta el Bayern

Los cambios hacen efecto y ataca más el visitante

58'

Cambios en Bayern

Entra Pablovic , Laimer y Olise

54'

La tuvo el Friburgo

Está más cerca el segundo que el empate del Bayern

50'

No para de atacar el local

Friburgo tiene encerrado al Bayern

47'

GOOOOOOL DE FRIBURGO

Johan Manzambi anota un golazo fuera del área

Inicia el segundo tiempo

Ya rueda el balón

Finaliza el primer tiempo

Friburgo 0-0 Bayern Munich

45'

Tiempo adicional

Se sumarán tres minutos

42'

Oportunidad para el Bayern

Luis Díaz tuvo intenta con chilena y varios rebotes dentro del área del Friburgo

38'

Gran defensa del Bayern

Kim Min-jae rechaza el balón

35'

Otra más

Neuer salva al Bayern

Primera del Friburgo

Matthias Ginter tras cometer una dura falta sobre Luis Díaz

32'

Gran atajada

Manuel Neuer ataja la volea del delantero de Friburgo

Primera del Bayern

Jonathan Tah es amonestado

28'

Oportunidad para Friburgo

Tiro libre peligroso

25'

Gran jugada de Lucho Díaz

Desborda y centra el balón pero el defensa la rechaza

22'

Oportunidad para el bayern

Kimmich remata pero el balón llega a las manos del portero

18'

Oportunidad del Friburgo

El lateral derecho falla un gol solo delante del arco.

15'

Defensa intensa del Friburgo

Leon Goretzka falla un pase en media cancha

12'

Llega primero el portero

Michael Olise tuvo otra para el Bayern

9'

Disparo a las manos del portero

Disparo de Tom Bischof que ataja el portero

6'

Oportunidad del local

Avusa Friburgo

3'

Posesión del visitante

Bayern ataca

Inicia el partifdo

Ya rueda el balón

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