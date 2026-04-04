Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo
Los bávaros reaccionaron en los minutos finales con protagonismo juvenil y se llevaron un triunfo clave
El Bayern Múnich firmó una de las remontadas más vibrantes de la temporada tras imponerse 2-3 al Friburgo en condición de visitante, en un duelo que parecía sentenciado a favor del conjunto local.
El partido cambió radicalmente en el segundo tiempo, cuando Johan Manzambi abrió el marcador al minuto 46′, aprovechando un Bayern aún frío tras el descanso. Con el paso de los minutos, el Friburgo ganó confianza y logró ampliar la ventaja al 71’ por medio de Lucas Höler, dejando la sensación de que el líder podía sufrir una dura caída.
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Sin embargo, el equipo dirigido por Vincent Kompany no bajó los brazos y encontró en sus jóvenes talentos la clave para la reacción. Tom Bischof se convirtió en el protagonista de la noche al descontar al minuto 81′ con un potente remate desde fuera del área que devolvió la esperanza. Ya en tiempo de adición, al 90+2, el mismo Bischof repitió la fórmula con otro disparo lejano para firmar el 2-2, desatando la euforia y cambiando por completo la dinámica del encuentro.
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Impulsado por el empate, el Bayern fue con todo en busca de la victoria y la consiguió en los últimos instantes. Una gran jugada colectiva terminó en los pies de Lennart Karl, quien definió para el 2-3 definitivo.
Luis Díaz, que disputó todo el compromiso, fue fundamental en la generación de ataque, aportando desequilibrio constante por las bandas. Con este triunfo, el Bayern reafirma su liderato y demuestra que incluso en la adversidad tiene argumentos para imponerse.
Reviva el EN VIVO del minuto a minuto del partido:
Finaliza el partido
Friburgo 2-3 Bayern Munich
GOOOOOOOL DE BAYERN
Lennart Karl le da el gol de la remontada y de la victoria.
GOOOOOOOOL DEL BAYERN
Nuevamente Tom Bischof el mismo gol desde fuera del área.
Tiempo adicional
Se sumarán ocho minutos
Sigue atacando y busca el empate
Oportunidades para el Bayern
GOOOOOOL DEL BAYERN
Tom Bischof REMATA FUERA DEL ÁREA Y ANOTA UN GOLAZO
Gran disparo de Luis Díaz
Atajadón del portero al angulo
Intenta más el Bayern
Se desespera el equipo visitante
No logra juntor pases
El Bayern se ve desconcentrado
GOOOOOOL del Friburgo
Lucas Holer anota el segundo del Friburgo tras un error de Neuer.
Encerrado el local
Bayern propone presión alta
Falta en ataque
Michael Olise pizoton sobre Manzambi
Intenta el Bayern
Los cambios hacen efecto y ataca más el visitante
Cambios en Bayern
Entra Pablovic , Laimer y Olise
La tuvo el Friburgo
Está más cerca el segundo que el empate del Bayern
No para de atacar el local
Friburgo tiene encerrado al Bayern
GOOOOOOL DE FRIBURGO
Johan Manzambi anota un golazo fuera del área
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón
Finaliza el primer tiempo
Friburgo 0-0 Bayern Munich
Tiempo adicional
Se sumarán tres minutos
Oportunidad para el Bayern
Luis Díaz tuvo intenta con chilena y varios rebotes dentro del área del Friburgo
Gran defensa del Bayern
Kim Min-jae rechaza el balón
Otra más
Neuer salva al Bayern
Primera del Friburgo
Matthias Ginter tras cometer una dura falta sobre Luis Díaz
Gran atajada
Manuel Neuer ataja la volea del delantero de Friburgo
Primera del Bayern
Jonathan Tah es amonestado
Oportunidad para Friburgo
Tiro libre peligroso
Gran jugada de Lucho Díaz
Desborda y centra el balón pero el defensa la rechaza
Oportunidad para el bayern
Kimmich remata pero el balón llega a las manos del portero
Oportunidad del Friburgo
El lateral derecho falla un gol solo delante del arco.
Defensa intensa del Friburgo
Leon Goretzka falla un pase en media cancha
Llega primero el portero
Michael Olise tuvo otra para el Bayern
Disparo a las manos del portero
Disparo de Tom Bischof que ataja el portero
Oportunidad del local
Avusa Friburgo
Posesión del visitante
Bayern ataca
Inicia el partifdo
Ya rueda el balón
¡Nóminas confirmadas!