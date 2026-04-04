¿Qué hacer si pierde su pasaporte en el exterior? Guía paso a paso para recuperarlo

¿Cuánto vale sacar el pasaporte por primera vez en Colombia 2025? Costo en Barranquilla, Medellín y otras ciudades / alexander ruiz

La Cancillería de Colombia explica que el pasaporte es un documento oficial que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores para acreditar la identidad y nacionalidad de un ciudadano cuando este se encuentra fuera del país.

En ese sentido, los colombianos podrán salir y entrar legalmente al país mostrando su respectivo pasaporte.

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Si un colombiano se encuentra en situación de perder su pasaporte en el extranjero, debe actuar de inmediato.

La primera medida es realizar una denuncia ante las autoridades policiales locales.

Posteriormente, dirigirse al consulado colombiano más cercano para solicitar un nuevo pasaporte.

Además, en caso de ser detenido indocumentado, el consulado tiene la responsabilidad de prestar asistencia consular, garantizando que se respeten los derechos del detenido y se le brinde el apoyo necesario en el proceso judicial del país en cuestión.

¿Puedo volver a Colombia sin el pasaporte?

Regresar a Colombia sin un pasaporte válido es complicado. Sin embargo, el consulado puede ayudar a gestionar un documento provisional que permita el regreso al país. Este proceso requiere la presentación de la denuncia de pérdida y otros documentos que acrediten la identidad del viajero.

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¿Qué pasa si es detenido indocumentado en el exterior?

Si un colombiano es detenido en el extranjero sin documentos, el consulado tiene la obligación de prestar asistencia consular. Esto incluye la visita a los centros de detención y la orientación sobre los derechos del detenido y el sistema judicial del país en cuestión. Es crucial que el detenido solicite la ayuda del consulado para garantizar que se respeten sus derechos y se le brinde el apoyo necesario.

En conclusión, es vital que los colombianos que viajan al exterior mantengan sus documentos seguros y estén informados sobre los procedimientos a seguir en caso de pérdida o detención. La Cancillería de Colombia está disponible para brindar asistencia y orientación en estas situaciones.

¿Cuáles son tipos de pasaporte que pueden darle mientras recupera el suyo?

Solicitar un nuevo pasaporte en el Consulado de Colombia más cercano. Las clases de pasaporte a las que puede acceder son las siguientes:

Pasaporte de Emergencia: con costo, se entrega el mismo día y tiene una vigencia de 7 meses. Se recomienda, si va a continuar su viaje en el extranjero y no requiere visa en los países que visitará;

con costo, se entrega el mismo día y tiene una vigencia de 7 meses. Se recomienda, si va a continuar su viaje en el extranjero y no requiere visa en los países que visitará; Pasaporte Exento: sin costo, se entrega el mismo día y es sólo válido para regresar a Colombia;

sin costo, se entrega el mismo día y es sólo válido para regresar a Colombia; Pasaporte Ordinario: Tiene costo, su entrega no es inmediata, puede tardar hasta 8 días después de tramitar la solicitud.

¿Cómo sacar cita para pasaporte en Colombia?