Esta es la colección antigua de Paleta Drácula por la que coleccionistas pagarían más de 3.5 millones

La ‘Paleta Drácula’ es un ícono de la cultura popular colombiana, especialmente durante la temporada de Halloween.

Desde finales de los años ochenta, su lanzamiento marcó el inicio de la temporada más esperada por niños y adultos, convirtiéndose en una tradición que combina nostalgia y diversión.

Cabe destacar que más allá del helado, su propuesta transciende gracias a las figuras coleccionables, tarjetas y campañas que renuevan su atractivo cada año. Para los niños, la emoción puede radicar en descubrir la figura sorpresa o usar los accesorios en juegos o disfraces.

Por otra parte, para los coleccionistas, cada edición representa una oportunidad de completar series limitadas que, con el tiempo, se vuelven objetos de gran valor. La escasez de ciertas figuras, la producción por temporadas y la creciente demanda de adultos nostálgicos han impulsado la reventa y el alza de precios en el mercado secundario.

De esta manera, la ‘Paleta Drácula’ se mantiene como un fenómeno cultural y económico que une generaciones bajo el encanto del misterio y la tradición de Halloween.

En este contexto, Caracol Radio habló con Diego Orozco, coleccionista y administrador de ‘Figuras Clásicas de Paleta Drácula’, para saber cuáles de estos juguetes son los más valiosos.

¿Cuál de todas las colecciones de ‘Paleta Drácula’ es la más valiosa y difícil de conseguir?

En principio, Orozco explicó que la figura más cotizada o difícil de conseguir no pertenece a un solo personaje, sino a un conjunto de piezas. Según comentó, este grupo corresponde a los llamados ‘monstruos congelados’.

Esta colección, lanzada en 1999, incluye 12 figuras que brillan en la oscuridad y otras 12 con una característica singular, son acuareactivas, esto significa que cambian de tamaño al entrar en contacto con el agua.

Esa particularidad las hizo muy llamativas entre los niños de la época y, al mismo tiempo, altamente vulnerables al deterioro. Con el paso de los años, muchas de estas figuras se dañaron debido al tipo de material con el que fueron fabricadas o por el uso constante en juegos infantiles.

Por esa razón, Orozco señaló que hoy resulta especialmente difícil encontrar ejemplares en buen estado, lo que ha incrementado su valor entre los coleccionistas que buscan completar esta emblemática serie de la ‘Paleta Drácula’.

“Cuando las utilizábamos y disfrutábamos, el material se volvía poroso, como una uva, por decirlo así, y se dañaba muy rápido. Esto hace que tener estas figuras sea supremamente complicado”, agregó.

Monstruos Congelados, Paleta Drácula (Fotos suministradas por ‘Figuras Clásicas de Paleta Drácula’) Ampliar

¿Cuál es el precio de venta de cada figura y de la colección completa?

Orozco explicó que, de las 24 figuras que conforman la colección de los monstruos congelados de 1999, posee las 12 que brillan en la oscuridad y 6 de las acuareactivas.

Según detalló, cada figura puede alcanzar un valor aproximado entre 120 y 130 mil pesos, aunque algunos coleccionistas están dispuestos a pagar más, dependiendo del estado de conservación o de si forman parte de un lote especial.

Esta variación hace que el precio total de la colección completa pueda ubicarse entre los 3,5 y 4 millones de pesos, debido a la dificultad de encontrar todas las piezas en buen estado.

Adicionalmente, Orozco añadió que las colecciones antiguas completas suelen valorarse desde los dos millones de pesos en adelante, pero esta en particular, podría alcanzar un precio aún mayor, ya que rara vez se encuentra disponible en su totalidad dentro del mercado de coleccionistas de la Paleta Drácula en Colombia.

“En este caso, se consiguen, desde los promocionales, las páginas y, bueno, las personas que ya se van dando cuenta de lo difícil que es obtener esa colección completa”, concluyó.