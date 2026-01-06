Nuevo impuesto de IVA del 19% por compras de Shein y Temu desde USD $50: lo bueno, lo malo y lo feo

Uno de los nuevos impuestos creados a raíz de la emergencia económica es un IVA del 19% por el envío al país de compras superiores a los 50 dólares (alrededor de 190.000 pesos) vía plataformas electrónicas como Amazon, Shein o Temu provenientes de Estados Unidos.

Antes del decreto que empezó a regir a partir de este año, los productos con un valor inferior a 200 dólares ($750.000 pesos) estaban exentos de IVA.

Al respecto, María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara de Comercio Electrónica, afirmó en La W que este planteamiento se da sobre la base de la inequidad de cancha que esto supone, porque en las compras que se hacen en el país a productores nacionales o a empresas que le han invertido al país, sí se paga IVA.

Las afectaciones para los compradores

A ello se suma que esta modalidad en muchos casos no se estaba usando para el consumo personal, sino naturalmente para generar un negocio.

Por supuesto esto será un golpe para los bolsillos de quienes sí usaban este beneficio para su consumo personal, pues tendrán que pagar un IVA del 19%. Pero, por otro lado, para el Gobierno será una ganancia pues con esto esperan recaudar cerca de $2 billones de pesos.

Para Quiñones, lo malo es que se está generando una inequidad de cancha para el desarrollo del comercio digital en el país.

“Los bienes que llegan de plataformas asiáticas, así no lleguen de Asia, son triangulados por Estados Unidos y terminan llegando por Estados Unidos para poder aprovechar este privilegio”, afirmó.

El nuevo impuesto ya está vigente

Entre tanto, quienes hicieron compras el año pasado que no han arribado al país tendrán que pagar este nuevo impuesto. Al respecto, hay dudas de cómo se hará ese cobro. “Eso es una implementación que tendrá que hacer la plataforma y eso nos lo estamos preguntando todos. Hay plataformas que ya empezaron a hacer el control inmediatamente entró en vigencia el decreto y hay otras que estamos esperando ver cómo lo van a controlar o cómo lo van a hacer”, aseveró.

En cuanto si esto afecta el TLC, recordó que esto no viola el TLC, pues este se ocupa de aranceles e impuestos a las importaciones, más no para impuestos internos. “No es una cosa que toque el TLC en lo absoluto”, resaltó.

