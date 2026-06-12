Rosalía reanuda su LUX Tour en Boston tras emergencia familiar

La cantante española Rosalía volvió a los escenarios el 11 de junio en el TD Garden de Boston, donde inauguró el tramo estadounidense de su LUX Tour tras haber pospuesto varias fechas debido a una emergencia familiar.

Credito: Sharon López Ampliar Credito: Sharon López Cerrar

Frente a miles de asistentes, la artista compartió un mensaje cargado de emoción: “Los seres queridos tienen que ser lo primero”, dijo, agradeciendo la comprensión de sus seguidores.

Rosalía explicó que la semana anterior se vio obligada a ausentarse por circunstancias inesperadas y dolorosas, pero aseguró que su regreso estaba lleno de gratitud y amor hacia el público.

“Daré este concierto con todo el amor que tengo. Y espero que haya algo en él que podáis llevaros con vosotros. Honestamente, eso me haría más feliz. Os quiero mucho”, expresó desde el escenario, generando una ovación entre los asistentes.

La emergencia familiar obligó a Live Nation a anunciar el 4 de junio la reprogramación de los conciertos previstos en Florida: el Kaseya Center de Miami (4 y 6 de junio) y el Kia Center de Orlando (8 de junio).

Estas fechas fueron trasladadas al otoño, con nuevas presentaciones confirmadas para el 9 de septiembre en Orlando y el 14 y 16 de septiembre en Miami.

Además, una de las dos fechas en Nueva York también fue modificada. Rosalía actuará ahora en el Madison Square Garden los días 17 y 18 de junio, lo que refuerza la expectativa de sus seguidores en la ciudad.

Más información Danny Ocean hace historia como el primer venezolano en inaugurar una Copa Mundial de la FIFA

El LUX Tour ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de la artista, con una producción de gran escala que combina sus éxitos globales con nuevas propuestas visuales y sonoras.

Tras su paso por Europa, donde agotó entradas en ciudades como Lyon y Manchester, Rosalía se prepara para conquistar Norteamérica con un espectáculo que promete ser inolvidable.

La próxima parada será en Toronto, donde se presentará el 13 de junio en el Scotiabank Arena, antes de continuar con su recorrido por otras ciudades clave de Estados Unidos y Canadá.

Con este regreso, Rosalía reafirma su compromiso con sus fans y demuestra que, incluso en medio de dificultades personales, su arte sigue siendo algo muy valioso para ella.