Este es el costoso bolso de Johan Mojica que se robó las miradas: marca y precio en Colombia. X: @@johanmojica153 / Captura de vídeo

La Selección Colombia va poco a poco completando su plantel en Orlando, Estados Unidos, para sendos partidos amistosos que jugará con dos selecciones europeas de primer nivel: Croacia y Francia.

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Uno de los primeros en atender a la prensa colombiana fue el lateral Johan Mojica del Mallorca de La Liga de España. Durante las primeras declaraciones del defensor, un detalle llamó la atención en redes sociales.

Se trata del bolso que portaba el deportista, el cual se ha convertido en un ícono de la moda masculina en la actualidad, siendo portado por figuras que van desde deportistas como Carlos Alcaraz, el cantante y productor Pharell, hasta el actor Jacob Elordi.

Además de su fama, el popular bolso, de la marca Louis Vuitton, sorprende por su elevado precio de varios miles de dólares.

¿Cuánto cuesta el bolso de Johan Mojica?

En las diferentes convocatorias de los últimos años, en las que Johan Mojica se ha convertido en uno de los jugadores más regulares de la línea defensiva de Néstor Lorenzo, el lateral caleño ha destacado también por su elección de lujosos accesorios.

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No es la primera vez que Johan Mojica luce un bolso de Louis Vuitton, demostrando así su preferencia por uno de los modelos más icónicos de la marca, el bolso Speedy, en su versión moderna.

De acuerdo con la página oficial de la marca, el bolso Speedy, en su modelo Bandoulière, versión básica (existe una edición especial en piel natural de valor más elevado), cuesta 9.800 dólares. Así las cosas, el bolso de Johan Mojica llega a costar, con el cambio actual, poco más de 36 millones de pesos colombianos.

Adicionalmente, Mojica se suscribe a otra tendencia al adornar su bolso con una figura Labubu, un peluche de diseño (art toy), coleccionable, creado por Kasing Lung en 2015. De acuerdo con el portal de moda Vertu, estos muñecos cuestan de 20 a 300 dólares en la tienda oficial de Pop Mart, con ediciones raras que pueden superar los 1.000 dólares.

¿Por qué es tan famoso el speedy bag de Louis Vuitton?

El bolso Speedy fue creado originalmente en 1930 y popularizado por la actriz Audrey Hepburn, quien marcó la tendencia de usar tamaños más pequeños.

Desde entonces se ha convertido en una de las piezas más reconocidas de la marca, llegando a ser reimaginada por creativos y diseñadores como Marc Jacobs y Pharrell Williams.

En los últimos años, la tendencia de los bolsos como parte de la moda masculina ha llevado a que varias figuras del deporte, como el tenista Carlos Alcaraz, o del cine, como Jacob Elordi, se hayan convertido en embajadores del mismo speedy que utiliza el defensor de la selección Colombia Johan Mojica.

¿Cuándo juega la selección Colombia contra Croacia y Francia en Estados Unidos?

La selección Colombia jugará dos partidos amistosos de alto nivel en Estados Unidos como parte de su preparación de cara al inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en las siguientes fechas y horarios: