10 poemas cortos para dedicar a papá el día del padre: Mensajes rápidos, tiernos y especiales

Año a año en el mundo y Colombia el Día del Padre es una de las fechas más importantes para millones de colombianos que festejan juntos a esos hombres que los criaron, les enseñaron, los regañaron y los guiaron en momentos difíciles de la vida.

Además de una fecha emotiva, también significa una jornada importante para la economía del país, pues los detalles para los padres nunca faltan.

En 2026, por ejemplo, Fenalco menciona en sus proyecciones económicas que hay un panorama favorable para varios sectores.

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“Los restaurantes, tradicionalmente protagonistas de la celebración, estiman un crecimiento en ventas cercano al 28 % frente a junio de 2025, mientras que tecnología proyecta incrementos del 24 %, impulsados por la creciente preferencia de los consumidores por regalar dispositivos electrónicos. Por su parte, el sector de entretenimiento podría registrar aumentos superiores al 50 %, favorecido por la combinación entre las celebraciones familiares y el ambiente futbolero que genera el Mundial", recoge la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, para este 2026 el día del padre no se celebrará el 21 de junio, como tradicionalmente se hace, sino que se hará el domingo 13.

¿Por qué el día del padre se celebra el 14 de junio y no el 21 este 2026 en Colombia?

La razón es netamente por el contexto político que vive el país, ya que el 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, y por este motivo se tomó la decisión de adelantar la celebración a los padres.

Ahora, en Caracol Radio le dejamos algunos poemas y frases que usted puede dedicar a su padre en este día.

Estos son 10 frases y poemas que usted puede dedicar a su padre en el día del padre 2026:

Mi querido papá, tú eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Eres lo mejor que existir podría en este mundo y aún en la lejanía, sin ti no viviría.

Por todos nuestros momentos de alegría, siempre serás un amigo especial. Por tu fuerza y valentía, siempre serás mí gran héroe. Por protegerme de noche y de día, siempre serás mí ángel guardián. Y por ese amor tan grande que siempre me das, siempre serás él mejor papá.

Papá querido, hoy quiero decir, que eres mi héroe, mi mayor sentir. Con tus abrazos y tu amor sincero, haces de mi vida un lugar entero.

Papá, sabes cuánto te quiero, Con cariño sincero y verdadero, porque eres más valioso que el dinero, y eres mi tesoro más entero.

Papá, tu sonrisa, me llena de alegría, contigo cada día, es pura fantasía.

Eres en quién me inspiro cada día para ser mejor persona. Felicidades, papá.

No te cambiaría ni por todo el oro del mundo, porque no tienes precio. Eres lo mejor que tengo en mi vida, papá.

Bello por fuera, pero lo más importante, bello por dentro. Eres la persona más maravillosa que tengo en mi vida. Te quiero, papá.

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Si no existieras, te inventaría. No sabes lo importante que eres para mí. ¡Muchas felicidades, papá!

Antes de aprender a hablar, tu nombre ya sabía, antes de saber soñar, tus brazos me sostenían. Eres mi primer héroe, mí refugio, mi razón, y aunque pasen mil inviernos, sé que siempre serás mi inspiración.

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