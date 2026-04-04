¿Por qué momifican a las personas en Colombia? Este es el pueblo que tiene un museo de momias

Colombia es un país lleno de sorpresas, y en el departamento de Cundinamarca existe un lugar donde varias personas en redes sociales indican que parece sacado de una película. Se trata de San Bernardo, un municipio famoso porque allí los cuerpos de las personas fallecidas se convierten en momias de manera natural.

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¿Dónde queda San Bernardo y cómo llegar?

San Bernardo y se encuentra ubicado al sur-oriente de Cundinamarca, en la provincia del Sumapaz. Si se encuentra en Bogotá, está muy cerca; el pueblo queda a unos 99 kilómetros de la capital, lo que significa 3 horas de viaje por carretera.

San Bernardo limita con otros municipios como Arbeláez, Pandi, Venecia y Cabrera, y queda cerca al imponente Páramo de Sumapaz.

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El museo de las momias en Colombia

El punto central de esta historia es el mausoleo ‘Padre José Arquímedes Castro’. Allí, desde hace más de 66 años, reposan cuerpos de adultos y bebés que, en lugar de descomponerse, se han preservado perfectamente

Lo más curioso es que encontrarán sus asistentes es que en este “museo de las momias” no todas estas personas nacieron en el pueblo; algunas venían de otros lugares como Junín, pero al morir y ser enterradas en San Bernardo, sus cuerpos se momificaron.

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¿Por qué momifican a las personas en Colombia?

Al recorrer el lugar, usted escuchará diversas explicaciones. Los habitantes locales tienen una hipótesis muy popular: creen que la momificación ocurre gracias a la alimentación saludable de la región, específicamente por el consumo de dos frutos típicos: la huatila (conocida como ‘papa de pobre’) y el balú o ‘chachafruto’

Sin embargo, la visión de los científicos, los expertos señalan que se trata de un fenómeno ambiental. El doctor César Sanabria, antropólogo forense, explica que al sellar los cuerpos en las bóvedas de este cementerio, se genera un microambiente especial que impide la entrada de insectos o moscas que normalmente descompondrían el cuerpo.

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¿Qué más puede encontrar en San Bernardo?

Además del misterio de las momias naturales, el municipio de San Bernardo le ofrece a usted una riqueza natural que lo convierte en un destino imperdible en el corazón de Cundinamarca.