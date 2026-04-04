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Carlos Meisel a Salvación Nacional: “Dejen la atacadera y concéntrense en su campaña”

El partido Centro Democrático salió nuevamente en defensa de la fórmula conformada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para llegar a la casa de Nariño, tras las críticas lanzadas desde Salvación Nacional en medio de la carrera para el próximo 31 de mayo, día de las elecciones presidenciales.

En entrevista con Caracol Radio, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático aseguró que su colectividad respalda “incondicionalmente” esa alianza. Aseguró que es una propuesta de unidad entre sectores distintos del país.

“El país está sintiendo la necesidad de unir diferentes sectores y llegar a puntos comunes para sacarlo adelante”, dijo Meisel, sólo después de qué el partido emitiera un comunicado oficial respaldando a sus candidatos.

Meisel también respondió a las críticas que ha lanzado en los últimos días el Senador electo de Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional: “Invitamos respetuosamente al doctor Gómez a que deje la atacadera y se concentre en su campaña”. Es de recordar que esa colectividad respalda a Abelardo De La Espriella.

Sobre una eventual segunda vuelta, Meisel aseguró que, de no pasar Valencia, el partido respaldaría a Abelardo de la Espriella, contrario a lo que ha dicho Gómez Martínez.

Sin embargo, sí advirtió que la prioridad es consolidar una candidatura fuerte alrededor de Paloma Valencia, que, según él tendría más posibilidades de ganar en la segunda vuelta presidencial.

Finalmente, reiteró los ejes programáticos del partido de cara a 2026: seguridad, defensa de la familia, impulso al emprendimiento, reducción del tamaño del Estado y lucha contra la corrupción,