“Lo que hicieron fue un acto electoral y no científico”: Petro a la Junta del Banco de la República

El presidente Gustavo Petro arremetió contra la Junta Directiva del Banco de la República, asegurando que perdió su independencia y tomó una decisión equivocada al subir las tasas de interés.

“Lo que hizo la mayoría de la junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico” (…) ha cometido la peor torpeza de la historia nacional y del mundo, porque ningún Banco central en el mundo está haciendo lo que hace la mayoría de la junta directiva del Banco de la República hoy”, dijo.

Y lanzó duros señalamientos sobre su independencia: “la junta del Banco no es independiente (…) La junta desacató lo que ordena la constitución de 1991 (…) debe coordinar con el gobierno, y no lo hizo”.

De otro lado, se refirió a las consecuencias económicas que, según él, tendría el incremento de las tasas de interés: “nos llevará a un gran revaluación del peso colombiano (…) buscan llenar los bolsillos de los tenedores de títulos de la deuda pública. No es una acción constitucional”, afirmó.

Finalmente, fue más allá y planteó que la falta de independencia del Banco también tendría motivaciones electorales. “La junta directiva del Banco de la República no es independiente porque la hija de la señora Alicia Arango es miembro, por decisión de la expresidente Iván Duque, y ella no es independiente de la política electoral de la mamá, que hoy es jefe de campaña de la candidata Paloma Valencia”.