“Somos víctimas”: senadora Sandra Ramírez sobre su título de la San José y la UniReformada

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Somos víctimas”: senadora Sandra Ramírez sobre su título de la San José y la UniRefromada

Una nueva denuncia vuelve a poner en el centro del debate a la Fundación Universitaria San José, esta vez por el título de Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional otorgado a la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez.

El título habría sido expedido mediante un convenio con la Corporación Universitaria Reformada que, según ha denunciado la representante Jennifer Pedraza, sería irregular, pues el Ministerio de Educación no ha autorizado este convenio.

Precisamente, Jennifer Pedraza advirtió en Caracol Radio que este programa que tomó la senadora “solo está autorizado para que lo dicte la Corporación Universitaria Reformada (...) Si la Reformada quiere compartir ese permiso, tiene que pedirle autorización al Ministerio y cumplir condiciones de calidad”, explicó.

Y agregó: “Lo que ha hecho la San José es, sin autorización del Ministerio, ‘colgarse’ de ese permiso para ofrecer programas”. Incluso alertó que “hay mucha gente que está siendo lamentablemente engañada”.

¿La senadora Sandra Ramírez fue engañada?

Ramírez aseguró que ella no tenía conocimiento de esta práctica y que ella efectivamente hizo la especialización durante un año, de forma virtual, lo cual también sería irregular porque la autorización del Ministerio de Educación es para que esa especialización se dicte de forma presencial en su sede en Barranquilla.

“Yo me di a la tarea de ejecutar el programa junto con los docentes (...) Yo no conocía toda esta investigación, lo conocí hasta el escándalo de Juliana Guerrero”.

Por eso, aseguró que pedirá explicaciones a la San José: “Yo voy a pedir explicaciones; ya hice un oficio al Ministerio para que me informe de la certificación que requiere la universidad (...) somos víctimas de un modelo en el que la educación quedó en manos de privados”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:10 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: