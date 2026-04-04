Estos son los sectores de Barranquilla y Puerto Colombia que no tendrán luz este domingo, 5 de abril

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este domingo, 5 de abril, se suspenderá el servicio de energía en diferentes sectores de Barranquilla y Puerto Colombia debido a lavado de aislados y podas de armas de árboles.

Habrá diferentes horarios para los varios sectores en donde se irá el servicio de energía. Son los siguientes:

En Barranquilla:

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

CIRCUITO AMÉRICA NORTE, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: La Campiña; sector comprendido desde la calle 84 hasta la calle 85, desde la carrera 57 hasta la carrera 64 (Riomar–Alto Prado); sector comprendido en la carrera 53 desde la calle 82 hasta la calle 84 (Alto Prado); sector comprendido desde la calle 82 hasta la calle 84, desde la carrera 47 hasta la carrera 52 (San Vicente–Alto Prado); sector comprendido desde la calle 80 hasta la calle 82, desde la carrera 43 hasta la carrera 47 (Granadillo–América) y sector comprendido desde la calle 93 hasta la calle 96, desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Tabor). Sin embargo, es posible que puedan presentarse interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en caso de sobrecarga.

Sin luz en Puerto Colombia:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 1, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 2, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 3, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 5, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 5, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 130 a la 135, entre las carreras 51B a la 57 en Villa Campestre.

Trabajos en el circuito Norte 4

Para facilitar labores de diagnóstico y mantenimiento preventivo a subestación eléctrica, se presentará una suspensión del servicio de energía en la calle 1A con la carrera 25 en el sector de Sabanilla – Montecarmelo.

Mientras tanto, se presentará una breve maniobra en el horario de 8:12 de la mañana a 9:02 de la mañana y de 4:45 de la tarde a 5:22 de la tarde en la carrera 51B hasta la 53 con kilómetro 5, en la zona de la Universidad del Norte y Colegio San José.