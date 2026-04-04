El Barcelona se perfila para quedarse con el título de Liga tras vencer al Atlético de Madrid

El Barcelona se impuso 2-1 ante el Atlético de Madrid en un duelo directo por la parte alta de la tabla y, con este resultado, se consolidó como líder del campeonato tras disputarse la jornada 30.

El conjunto Blaugrana supo reponerse en un partido exigente y de alta intensidad. Los Colchoneros se habían adelantado en el marcador al minuto 39′ con gol de Giuliano Simeone, pero la reacción del Barcelona no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, Marcus Rashford puso el empate al 42’, devolviendo la tranquilidad a los dirigidos por Hansi Flick.

Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, apareció la jerarquía en los minutos finales. Al 87’ Robert Lewandowski marcó el tanto de la victoria, sellando un triunfo clave que no solo reafirma el buen momento del equipo, sino que también lo posiciona como el principal candidato al título.

El partido también tuvo una jugada polémica. El defensor Gerard Martín protagonizó una acción imprudente sobre Thiago Almada que generó reclamos por una posible expulsión. Sin embargo, el central no vio la tarjeta roja, decisión que terminó influyendo en el desarrollo del compromiso.

Con este triunfo, Barcelona alcanza los 76 puntos y lidera la tabla de posiciones, sacando ventaja sobre Real Madrid, que se queda con 69 unidades, mientras que Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta casilla con 57.

Así, el conjunto Culé no solo gana un duelo directo, sino que da un paso firme en la recta final de LaLiga, consolidándose en la cima y dependiendo de sí mismo para quedarse con el título liguero.

Tabla de posiciones de LaLiga