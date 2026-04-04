Bundesliga 2025-2026: Tabla de posiciones tras triunfo agónico del Bayern sobre el Friburgo

Lennart Karl celebra el gol del triunfo del Bayern Múnich a los 90+9 minutos. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images) / Daniela Porcelli

La Bundesliga se reanudó este sábado con una espectacular remontada, victoria del Bayern Múnich 2-3 en su visita al Friburgo, juego que se llevó a cabo en el Europa-Park-Stadion.

Luis Díaz actuó los 90 minutos en el club Bávaro, que hasta el minuto 81 caía 2-0 en el marcador, luego de una brillante actuación del equipo de casa. La gran figura del encuentro fue el lateral Tom Bischof.

Friburgo daba la sorpresa en el segundo tiempo, adelantándose a los 46 minutos con gol de Johan Manzambi y ampliando su ventaja a los 71, con anotación de Lucas Höler.

Lo había intentado de todas las maneras el equipo de Vincent Kompany, incluso con un remate a colocar de Lucho que el portero Noah Atubolu atajó sobre el ángulo superior de su mano izquierda.

El lateral Tom Bischof se vistió de héroe para descontar a los 81 minutos e igualar las acciones a los 90+2 minutos, en ambos tantos, con remates desde fuera del área.

Cuando el empate parecía un hecho, apareció Lennart Karl para cerrar una gran acción colectiva y convertir el 2-3 definitivo, cuando el cronómetro ya marcaba el minuto 90+9.

Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-2026

Bayern Múnich llegó a 73 puntos con este triunfo, se mantiene con 9 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, su principal perseguidor y quien este mismo sábado derrotó como visitante al Stuttgart, cuarto con 53 unidades.