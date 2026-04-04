Bundesliga 2025-2026: Tabla de posiciones tras triunfo agónico del Bayern sobre el Friburgo
Luis Díaz actuó los 90 minutos en la remontada 2-3 en el Europa-Park-Stadion.
La Bundesliga se reanudó este sábado con una espectacular remontada, victoria del Bayern Múnich 2-3 en su visita al Friburgo, juego que se llevó a cabo en el Europa-Park-Stadion.
Luis Díaz actuó los 90 minutos en el club Bávaro, que hasta el minuto 81 caía 2-0 en el marcador, luego de una brillante actuación del equipo de casa. La gran figura del encuentro fue el lateral Tom Bischof.
Friburgo daba la sorpresa en el segundo tiempo, adelantándose a los 46 minutos con gol de Johan Manzambi y ampliando su ventaja a los 71, con anotación de Lucas Höler.
Lo había intentado de todas las maneras el equipo de Vincent Kompany, incluso con un remate a colocar de Lucho que el portero Noah Atubolu atajó sobre el ángulo superior de su mano izquierda.
El lateral Tom Bischof se vistió de héroe para descontar a los 81 minutos e igualar las acciones a los 90+2 minutos, en ambos tantos, con remates desde fuera del área.
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Cuando el empate parecía un hecho, apareció Lennart Karl para cerrar una gran acción colectiva y convertir el 2-3 definitivo, cuando el cronómetro ya marcaba el minuto 90+9.
Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-2026
Bayern Múnich llegó a 73 puntos con este triunfo, se mantiene con 9 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, su principal perseguidor y quien este mismo sábado derrotó como visitante al Stuttgart, cuarto con 53 unidades.
- 1) Bayern Múnich: 73 Pts
- 2) Borussia Dortmund: 64
- 3) Leipzig: 53
- 4) Stuttgart: 53
- 5) Hoffenheim: 50
- 6) Bayer Leverkusen: 49
- 7) Frankfurt: 38
- 8) Friburgo: 37
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...