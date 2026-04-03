Histórica: Emiliana Arango avanza por primera vez a semifinales en Bogotá

Una jornada inolvidable se vivió en el Country Club de Bogotá gracias a la actuación de Emiliana Arango, quien logró una victoria contundente para meterse, por primera vez en su carrera, en las semifinales de la Copa Colsanitas-Colsubsidio. La tenista antioqueña se impuso con autoridad sobre Varvara Lepchenko en sets corridos, con parciales de 6-4 y 6-3.

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Desde el inicio del compromiso, Arango mostró determinación y control del juego. Rápidamente tomó ventaja tras quebrar el servicio de su rival en varias oportunidades durante el primer set, lo que le permitió manejar el ritmo del partido. Aunque tuvo un pequeño tropiezo cuando sacaba para cerrar el parcial con 5-2, reaccionó a tiempo para sellarlo 6-4, dejando sin respuestas a la estadounidense.

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En el segundo set, la historia fue similar. La colombiana volvió a imponer condiciones desde los primeros games, consiguiendo un quiebre clave que marcó la diferencia. Con solidez y confianza, administró la ventaja hasta el final, aprovechando los errores de Lepchenko, quien nunca logró sentirse cómoda en la cancha.

Este triunfo no solo le da el paso a semifinales, sino que también la convierte en la única representante colombiana que sigue en competencia, tras la eliminación de Camila Osorio en rondas anteriores.

El momento de Arango cobra aún más valor si se tiene en cuenta su recorrido reciente en el torneo. Venía de una sólida victoria frente a la española Guiomar Maristany, resultado que ya la había devuelto a los cuartos de final en Bogotá, algo que no lograba desde 2018, cuando apenas comenzaba su camino profesional.

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Ahora, con el respaldo del público local y un tenis en alto nivel, Emiliana Arango sueña en grande: ser profeta en su tierra y pelear por el título en casa.