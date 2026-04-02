Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso 2026, luego de perder con Junior en el Romelio / Colprensa

La decimoquinta fecha de la Liga Colombiana 2026-I trajo consigo partidos que influyeron completamente en temas de descenso. Y es que los equipos que terminen en los últimos dos lugares de esta clasificación, caerán a la segunda división para la temporada 2027.

Alianza Valledupar 0-0 Deportivo Pasto

Alianza y Pasto empataron 0-0 en un duelo sin mayores emociones. Muy flojo lo de ambos equipos en suelo valduparense, en donde solamente se vivió la expulsión de Jair Castillo a los 82 minutos.

Independiente Santa Fe 0-1 Llaneros

La sorpresa de la fecha ocurrió en el Estadio El Campín, en donde Santa Fe cayó por la mínima diferencia (0-1) ante Llaneros. El único gol del compromiso llegó al minuto 48 por intermedio de Jhon Vásquez, mientras que en el local vio la roja Christian Mafla (33′).

Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo

La jornada del miércoles concluyó en el Atanasio Girardot con una nueva sorpresa: el empate del equipo mixto de Nacional ante Cúcuta por 0-0. Floja presentación del cuadro verdolaga, que sigue sin convencer a su afición, más allá de ser puntero del campeonato.

Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira

La fecha empezó desde muy temprano el día jueves con la victoria por la mínima diferencia (1-0) entre Chicó y Pereira en el Estadio La Independencia de Tunja. El único tanto del compromiso llegó por intermedio de Jaime Díaz (76′), tras un grosero error del arquero Jorge Martinez.

Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios

En el Estadio Jaraguay de Montería, Jaguares le puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar y derrotó por la mínima diferencia (1-0) a Millonarios. El gol de la aelgría se produjo al minuto 50, cuando Édgar Elizalde derribó en el área a Cristian Álvarez y Yairo Moreno marcó.

Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá

Las acciones en el campeonato local continuaron en la capital del país con el empate a un tanto entre Fortaleza e Inter Bogotá. El clásico joven tuvo su primera emoción al tercer minuto, cuando Jhon Velásquez abrió la cuenta para los dueños de casa, per seis minutos después Johan Caballero puso la paridad definitiva.

Junior de Barranquilla 1-2 Deportivo Cali

La fecha 15 concluyó con el polémico encuentro entre Junior y Cali en el Romelio Martínez, el cual terminó 1-2 en favor de los vallecaucanos. Luego de que el árbitro echara para atrás una expulsión contra Jermein Peña, los visitantes se impusieron con un doblete del ‘Titi’ Rodríguez y el local descontó a través de una pena máxima de Luis Fernando Muriel.

Tabla del descenso en Colombia 2026