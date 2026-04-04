¿Desde cuándo se acaba el Día de la Familia en las empresas? tenga en cuenta estas fechas clave

¿Por qué el día de la familia desaparecerá en junio 2026? Razón detrás de este cambio. Foto de Getty Images

La reducción de la jornada laboral en Colombia llega con muchos cambios para los empleados y los empleadores, uno de los más importantes es la eliminación de ‘El Día de la Familia’, beneficio laboral del que disfrutaban muchos trabajadores y que permitía un día libre remunerado al semestre.

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Este beneficio dejará de ser un derecho obligatorio de descanso remunerado para muchos trabajadores en Colombia durante el 2026.

¿Por qué se acaba el día de la familia?

La reducción de la jornada laboral propuesta por el gobierno se rige bajo la Ley 2101 de 2021, donde se exige a los empleadores del sector privado reducir de manera gradual la jornada de 48 horas a 42 horas semanales, esto con el fin de que las personas puedan tener un poco más de tiempo libre para disfrutar en familia y así mejorar la calidad de vida de sus empleados.

Específicamente, el Artículo 6 de la Ley 2101 exonera a los empleadores de aplicar el beneficio del Día de la Familia (regulado anteriormente por la Ley 1857 de 2017) una vez se complete la transición a la nueva jornada, esto sucederá definitivamente a mediados del año 2026.

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Fechas clave: ¿Cuándo desaparece oficialmente el beneficio?

La eliminación del Día de la Familia está estrechamente ligada al cronograma de reducción de horas, lo que quiere decir:

15 de julio de 2025: La jornada laboral se redujo a un total de 44 horas semanales. Durante este año, el beneficio del Día de la Familia se mantuvo vigente y los empleadores deben otorgar los dos días correspondientes (uno por semestre).

La jornada laboral se redujo a un total de 44 horas semanales. Durante este año, el beneficio del Día de la Familia se mantuvo vigente y los empleadores deben otorgar los dos días correspondientes (uno por semestre). 16 de julio de 2026: Es la fecha límite. En este punto, la jornada laboral llegará a las 42 horas semanales, y con ello, el Día de la Familia quedará oficialmente eliminado como obligación legal.

Es importante anotar que, si una empresa decidió realizar la reducción automática a 42 horas antes de la fecha límite, ya no se encuentra obligada a otorgar estos días a sus colaboradores.

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¿Qué opción pueden tener los empleados?

A pesar de la desaparición del Día de la Familia, el Gobierno introdujo nuevas opciones para que los empleados obtengan jornadas de descanso adicionales. Entre ellas se encuentra el incentivo de movilidad sostenible, dirigido a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte principal.

El beneficio permite disfrutar de un día libre remunerado por semestre, condicionado al cumplimiento de la documentación formal. Para obtener el beneficio de la movilidad sostenible, el trabajador debe:

Presentar una certificación que acredite el uso frecuente de la bicicleta en sus trayectos laborales.

El proceso exige una solicitud escrita y la validación por parte del empleador.

Es indispensable que ambas partes acuerden la fecha de disfrute, y su concesión solo procede si no perjudica el normal desarrollo de la empresa.

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