¿Cuándo se empieza a trabajar 42 horas en Colombia? Fecha oficial última reducción jornada laboral

Reducción de la jornada laboral en Colombia. Imagen de referencia vía Getty Images / AndreyPopov

La jornada laboral semanal máxima en Colombia tendrá su última disminución este año, esto enmarcado en la Ley 2101 de 2021.

En su momento, la normativa se promulgó con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colombianos, ayudando a que exista un mayor equilibrio entre el mundo laboral y personal. Tenga en cuenta que esta reducción de horas no afecta el salario ni las prestaciones sociales.

Lea también: Existen 17 demandas contra el aumento del salario mínimo: siguen en estudio previo

Además, la reducción de la jornada laboral aplica a todos los empleadores y trabajadores que se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, tanto en el ámbito público como privado.

No obstante, tenga en cuenta que esta medida no afecta a servidores públicos, salvo aquellos que trabajan en empresas del Estado y se rigen por el código mencionado. Tampoco aplica a trabajadores con jornadas laborales inferiores, como menores de edad con contrato laboral y permiso del Ministerio del Trabajo.

¿Cuándo inicia la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia?

Según la Ley 2001 de 2021, a partir del miércoles 15 de julio comienza a regir este ajuste en la jornada laboral semanal en el país, quedando en 42 horas. De excederse de este límite, los empleadores deberán pagar horas extra diurna o nocturna, cada una con un valor distinto.

¿Cuánto vale 1 hora de trabajo con la jornada de 42 horas semanales en 2026?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo en un 23,7 % para el 2026 en Colombia, dejándolo en $1.750.905, aunque con auxilio de transporte ($149.095) quedó en $2.000.000.

Es por esto por lo que, con el ajuste de las 42 horas semanales, los trabajadores en Colombia tendrán turnos de 7 horas, tomando como base la semana de lunes a sábado (210 horas laboradas al mes).

Así las cosas, el valor de la hora para los trabajadores formales del país y que ganan un salario mínimo será de $8.337 desde el 15 de julio de 2026.

¿Cuánto valen las horas extra después del 15 de julio?

Así serán las horas extra en Colombia después del 15 de julio de 2026

Hora extra diurna: $10.423

Hora extra nocturna: $14.592

Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927

Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

Cabe resaltar que cualquier hora extra es el tiempo adicional que el trabajador destine para sus funciones luego de las 42 horas reglamentarias.

Le puede interesar: Petro sobre cambio en jornada laboral y nocturna: denuncien a la empresa que incumpla con el pago

¿Desde qué hora empieza la jornada nocturna este 2026?

Recuerde que para este año la jornada nocturna inicia a las 7:00 de la noche, lo que representa un beneficio económico para los trabajadores en modalidad formal.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: