¿Cómo prevenir la osteoporosis? Lista de verduras efectivas que debe comer

Mantener un estilo de vida saludable es una meta que todos compartimos. Desde que somos niños, nos enseñan que comer bien es la base para crecer fuertes, pero con el paso de los años, esos buenos hábitos se vuelven una necesidad real para evitar enfermedades que pueden afectar nuestra movilidad.

Una de las condiciones que las personas más deben vigilar es la osteoporosis, un problema que debilita los huesos y los vuelve tan frágiles que pueden quebrarse con facilidad.

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¿Qué es la osteoporosis y por qué debe importarnos?

Esta enfermedad hace que los huesos se vuelvan delgados y pierdan su densidad. Las zonas que más sufren suelen ser la cadera, la espalda y las muñecas.

Aunque cualquier persona puede tener este problema, es mucho más común en mujeres adultas mayores debido al paso del tiempo, a tener una contextura delgada o por antecedentes en la familia.

Para combatir este desgaste, el cuerpo necesita herramientas clave como el calcio, la vitamina D, la vitamina C y el magnesio

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¿Por qué el magnesio es bueno para la osteoporosis?

Muchas veces las personas solo se centran en el calcio, pero el magnesio es fundamental porque forma parte de la estructura de nuestros huesos y ayuda a que el cuerpo procese el calcio correctamente

Incorporar este mineral en la dieta diaria es una forma natural y efectiva de proteger el esqueleto a largo plazo.

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¿Cuáles son las verduras con más magnesio?

Según expertos en nutrición, existen cuatro vegetales verdes que son “superalimentos” para sus huesos gracias a su alto contenido de magnesio por cada 100 gramos

Acelgas (76 mg)

Son las que más magnesio aportan. Además, tienen mucha vitamina K, que es muy importante para la salud de la sangre y los huesos

Espinacas (50 mg)

Son famosas por su hierro, pero también ofrecen una gran dosis de magnesio y vitamina C, lo que ayuda a fortalecer las defensas naturales

Col rizada o Kale (47 mg)

Este vegetal tiene de todo: vitaminas A, C, K, calcio y potasio. Además, su fibra ayuda a que la digestión funcione de maravilla

Arveja verde (35 mg)

Aportan mucha energía y proteínas de buena calidad, siendo una fuente excelente de nutrientes para mantener el cuerpo activo.

Ejercicios para aliviar la osteoporosis

No todo es alimentación; el ejercicio es el otro pilar para una vida sana. Para que los huesos se mantengan densos y resistentes, necesitan sentir la presión del movimiento.

Los expertos recomiendan actividades como caminar rápido, trotar, bailar o practicar yoga. Sin embargo, si tiene más de 50 años o sufre de alguna condición como diabetes o problemas del corazón, lo más responsable es consultar con un médico antes de empezar una rutina intensa de ejercicio.

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