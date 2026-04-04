Brayan León deslumbra en Sudáfrica con Gol imposible: reviva el gol aquí

El colombiano Brayan León Muñiz volvió a robarse todas las miradas en el fútbol internacional, esta vez con una anotación que muchos ya califican como una de las más espectaculares de la temporada en Sudáfrica. El atacante fue protagonista en la contundente victoria 4-1 del Mamelodi Sundowns frente a Chippa United, sellando el resultado con un gol de altísima dificultad.

También le interesa: Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo

La jugada nació cuando el balón parecía perdido cerca de la línea de fondo. León, lejos de darla por terminada, aceleró para evitar que saliera del campo y, en una maniobra llena de determinación, logró mantenerla en juego. Con muy poco ángulo y tras un giro técnico sobre su propio eje, sacó un remate inesperado que terminó venciendo al arquero rival.

Vea la gran definicion de Brayan León:

La definición, casi imposible por la posición y el espacio reducido, no tardó en hacerse viral en redes sociales. No solo por la estética del gol, sino por la valentía del delantero al intentar una acción que pocos se atreven siquiera a imaginar en ese contexto.

Le puede interesar: Teófilo Gutiérrez tras derrota del Junior con el Cali: “Se han llevado algo que no merecieron”

Más allá del impacto mediático, el presente de León respalda su momento. El colombiano alcanzó cinco goles en nueve partidos, consolidándose como una de las piezas ofensivas más importantes de su equipo. Su rápida adaptación al fútbol africano y su efectividad frente al arco lo han convertido en un nombre destacado dentro del plantel.

El delantero, de 25 años, llegó procedente del Independiente Medellín, donde ya había dejado buenas sensaciones. Hoy, su rendimiento en el exterior no pasa desapercibido y genera orgullo entre quienes siguieron de cerca su crecimiento en el fútbol colombiano.