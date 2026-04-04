Teófilo Gutiérrez tras derrota del Junior con el Cali: “Se han llevado algo que no merecieron”

Teófilo Gutiérrez, uno de los principales referentes del Junior de Barranquilla, se refirió, en rueda de prensa, a la derrota de su equipo 1-2 frente al Deportivo Cali, en juego por la fecha 15 de la Liga colombiana. El experimentado delantero aseguró que su rival “no mereció” la victoria.

Teo también se quejó de la dirección arbitral del árbitro José Ortiz, de quien dijo, en medio de sus “equivocaciones”, permitió que los jugadores contrarios le manejaran el encuentro. “Vinieron a hacer su juego, por momentos exageraron en las jugadas, se tiraban mucho”, comentó.

“Nosotros esperamos un 4-4-2, decidió su entrenador jugar con un cinco atrás, porque algo vio del equipo de nosotros. Nos costó un poco la profundidad, el llegar ahí, estar más tranquilo. Ellos vinieron a hacer su juego, por momentos exageraron en las jugadas, se tiraban mucho, quemaron mucho tiempo. Hay que entender que también el partido lo llevó a eso y nosotros seguir mejorando para lo que viene”, comentó inicialmente.

Teo añadió sobre el funcionamiento de su equipo: “El equipo está diseñado y entrenamos teniendo la pelota, el semestre pasado quedamos campeón teniendo la pelota, creando espacios. Este es un equipo que juega muy bien, tiene dos extremos con pierna cambiada, dos volantes intensos y dinámicos, como Rivas y Ríos, y Sarmiento, que nos da un toque especial con su zurda”.

El atacante añadió al respecto: “Ellos se pararon muy bien, nosotros llegamos muy bien a tres cuartos, y ahí no encontrábamos espacios, ellos se cerraron muy bien y comenzamos a pelotear, que no era la idea. Ellos encontraron, pelota arriba, dos o tres contra y por ahí nos marcaron un gol, después todo el trámite lo manejó el árbitro en las equivocaciones, en la toma de decisiones malas. En sí, el partido, ellos vinieron a buscar su resultado y se han llevado algo que no merecieron y así es el fútbol, a veces, te da algo que tú no esperas. En general, el equipo es muy vistoso”.

Finalmente, destacó sobre el desempeño del equipo en el presente campeonato: “Yo creo que hemos encontrado un ritmo de competencia muy bueno, estamos dentro de los ocho, después de haber quedado campeón. En los equipos en los que he estado, en ninguno he estado, después de quedar campeón, clasificado cuatro o cinco fechas ante, estamos ahí, con dos partidos creo que estamos ya clasificados, hacemos 31, nos quedan dos en casa y dos de visitante”.

“El único clasificado es Nacional, después los demás tenemos que pelearla y estamos ahí adentro, después viene la Copa Libertadores, un torneo que todos desean jugar, todos quieren estar, tenemos el privilegio de estar, como institución grande”, añadió, respecto al debut en Libertadores.

Teo concluyó: “Nos enfrentamos al mejor de Sudamérica, que es Palmeiras, por su nómina, su entrenador, su afición y porque ha ganado la Copa muchas veces. Es lindo competir a ese nivel, la medida nos va llevando al punto de lo que queremos hacer en el torneo internacional, estamos óptimos para competir, vamos a respetarlos, pero vamos a competir, a dejar todo por la institución, tenemos un equipazo, muchos lesionados que están entrando al equipo y eso es muy bueno, para estar todos en competencia”.

¿Cómo va el Junior?

Junior figura quinto en la tabla de posiciones del fútbol colombiano con 25 puntos, luego de la derrota en casa ante el Cali. El próximo miércoles, en el estadio Jaime Morón de Cartagena, estarán enfrentándose a Palmeiras, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.