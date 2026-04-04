Alfredo Arias ya piensa en Copa Libertadores: “No tenemos tiempo de entristecernos tanto”

Junior dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a la clasificación, luego de caer en el estadio Romelio Martínez 1-2 ante el Deportivo Cali, en juego por la fecha 15 del fútbol colombiano.

Los goles de la visita fueron obra de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez; mientras que por el local descontó, en un lanzamiento desde el punto penalti, Luis Fernando Muriel.

Al final del encuentro, el uruguayo Alfredo Arias, director técnico del equipo, reconoció: “Nos ha costado de local, cuando no nos costaba. Hoy varios de mis jugadores se resbalaron, se caían en jugadas. Cuando tenía que venir al Metropolitano, tenía que parar el partido a los 20 minutos para que nos den agua, porque es otra localía y nos ha costado, de un escenario que hicimos respetar mucho el semestre pasado, ahora acá no lo hemos pedido repetir.

“Es un problema nuestro, no lo puede resolver más nadie, tenemos que darle la vuelta y ganar. Otra vez nos costó tener la tranquilidad de definir mejor o tuvimos unas jugadas que construimos bien y no estuvimos bien en el último pase”, añadió al respecto.

Sobre el desarrollo del juego, reconoció que la efectividad marcó la diferencia: “Nosotros tuvimos dos o tres jugadas para marcar allá y no pudimos hacer el gol. Se define en las áreas, ellos estuvieron bien, fueron efectivos, y nosotros, no. Ahí estuvo el resumen del partido”.

Arias aseguró que ya piensan en Copa Libertadores, donde estarán debutando el próximo miércoles ante Palmeiras en Cartagena: “No tenemos tiempo ni de lamentarnos ni de entristecernos tanto, que nos afecte tanto. Todos, la gente nuestra, el hincha de Junior, quiere que vayamos, en tres o cuatro días y que saquemos la cara, en una Copa en la cual tenemos mucha ilusión, ante un rival muy duro, quizás el más fuerte de Brasil, va primero en el campeonato”.

Al respecto, concluyó: “La ilusión está, tenemos mucha esperanza en ir a competir, ese es mi mensaje para la gente, que vamos a ir y vamos a dar todo”.