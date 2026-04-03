Tendencia estética: de los helados a las uñas, ¿por qué marcas de alimentos saltan a la belleza?

Tendencia estética: de los helados a las uñas, marca de alimentos entra al sector de la belleza

En este 2026, la decisión de compra de los colombianos ha trascendido lo funcional. Ya no se busca solo un producto que cumpla una tarea, sino uno que genere identidad, emoción y sentido de pertenencia.

En 2026, pintarse las uñas ha dejado de ser una rutina estética convencional para transformarse en una poderosa herramienta de expresión personal e identidad.

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Tendencias en manicura: ¿Es una expresión sensorial?

La tendencia que domina el mercado colombiano es el uso de esmaltes con “efecto gel”, que permiten un acabado profesional y duradero desde casa.

Sin embargo, la verdadera innovación este año no está solo en la fórmula, sino en la manicura sensorial, donde la elección del color busca evocar recuerdos y sensaciones placenteras asociadas al bienestar cotidiano.

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Esta evolución en el cuidado de las manos responde a un cambio profundo en las audiencias jóvenes, quienes priorizan productos que generen una conexión emocional y un sentido de pertenencia.

Un ejemplo de estas tendencias son las marcas referentes como Vogue y Polet (del Grupo Nutresa) han decidido romper las fronteras tradicionales, fusionando el universo de la indulgencia con la cosmética.

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¿Por qué marcas de alimentos saltan a la belleza?

Bajo esta premisa, el mercado nacional es testigo de cómo categorías tradicionales rompen sus fronteras, fusionando el mundo de la indulgencia con el del cuidado personal. Un caso representativo de esta tendencia es el movimiento estratégico del Grupo Nutresa, el mayor jugador de alimentos en el país

Tras consolidar un mercado de helados que alcanzó los $2.2 billones de pesos en 2025, la compañía ha decidido llevar su marca premium, Polet, más allá de los congeladores. Esta diversificación se materializa mediante una alianza de co-branding con Vogue.

Su resultado es la colección de esmaltes “Antojo”, una propuesta que busca capturar valor en audiencias jóvenes que priorizan las experiencias sensoriales por encima de los atributos básicos del producto.

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Paso a paso para pintarse bien las uñas

Primero, tenga sus uñas limpias