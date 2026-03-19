Colombia brilló en la escena internacional gastronómica

En El festival SUMAQ Colombia concluyó con éxito su edición 2026, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para proyectar la gastronomía colombiana en el escenario internacional.

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Durante varios días, Bogotá, Cartagena y Barú se convirtieron en el punto de encuentro entre grandes referentes de la cocina mundial y el talento local, en una programación que integró cenas de alto nivel, espacios de reflexión y experiencias sensoriales alrededor del producto.

El recorrido inició en el Sofitel Bogotá Victoria Regia, con una cena a cuatro manos entre los chefs Régis Marcon y Paul Marcon, junto al chef Néstor Mesa. En este primer encuentro, ingredientes colombianos como el lulo, la mazorca y la trucha se integraron a la técnica francesa en un menú que marcó el tono del festival: una cocina que respeta el origen y reinterpreta el territorio.

La programación continuó en el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, donde la histórica capilla del hotel fue escenario de una de las veladas más memorables. Allí, cerca de 100 invitados vivieron una cena de seis tiempos en la que la puesta en escena —inspirada en la naturaleza y lo orgánico— acompañó un recorrido gastronómico que fusionó la elegancia europea con los sabores del Caribe colombiano.

La propuesta de los chefs Marcon se complementó con la visión del chef anfitrión Dominique Oudin, quien aportó preparaciones con identidad local, reafirmando el diálogo entre culturas.

El festival también abrió un espacio de conversación con un foro que reunió a chefs, estudiantes, empresarios y medios, consolidándose como un escenario de intercambio de conocimiento.

En este encuentro, los chefs Marcon compartieron sus trayectorias y reflexiones sobre el futuro de la gastronomía, destacando el valor del producto, el territorio y la formación de nuevas generaciones.

La experiencia se trasladó posteriormente a Sofitel Barú Cartagena Beach Resort, donde una cena frente al mar y bajo las estrellas llevó la alta cocina a un entorno natural único. Allí, Régis Marcon y el chef Patrice Guaus construyeron un menú que exaltó la riqueza del Caribe colombiano, integrando productos locales como la langosta de Barú en una narrativa culinaria que conectó paisaje y sabor.

El cierre del festival estuvo a cargo del maestro chocolatero Thierry Mulhaupt, quien lideró una experiencia dedicada al cacao colombiano. A través de un taller sensorial y una cena de degustación junto a Dominique Oudin en el restaurante 1621, el cacao fue explorado desde su origen hasta sus múltiples interpretaciones, posicionándose como uno de los grandes protagonistas de la alta gastronomía contemporánea.

“SUMAQ nace con la intención de mostrar la riqueza de Colombia desde su producto y su talento. Este festival es una plataforma para conectar a nuestros cocineros con el mundo y demostrar que el país tiene todo para estar en los más altos niveles de la gastronomía internacional”, afirmó el chef Dominique Oudin.

Por su parte, el chef Régis Marcon destacó la diversidad del país: “Trabajar con productos colombianos ha sido una experiencia profundamente inspiradora. Hay una riqueza natural extraordinaria, sabores únicos y una diversidad que abre posibilidades infinitas para la cocina”.

Más que una agenda de eventos, SUMAQ 2026 se consolidó como un recorrido coherente entre ciudades, culturas y saberes, reafirmando que Colombia no solo tiene una identidad gastronómica sólida, sino también el potencial de convertirse en uno de los nuevos epicentros culinarios de América Latina.